Szijjártó Péter átadta a Dunakeszi Diáknegyedet

A gimnázium tornaterme alkalmas tömegrendezvények megtartására is, illetve mindkét sportcsarnok felszerelhető szertornász versenyekhez szükséges eszközökkel, és alkalmas ezen versenyek lebonyolítására is, az étterem 500 fő befogadására, míg a konyha 1500 adag étel elkészítésére alkalmas. Az oktatási komplexum 1500 tanulót képes befogadni.

A tárcavezető köszönetet mondott az építőknek, mindenkinek, aki ebben a kivitelezésben részt vett, és azoknak is, akik "be fogják lakni, be fogják népesíteni ezt az intézményt".

Közölte azt is, hogy a magyarországi kistérségek fejlettségi színvonalának rangsorában Dunakeszi az első helyen áll, és Magyarország történetének legnagyobb iskolaépítése a garancia arra, hogy Dunakeszi és térsége az ország legfejlettebb és legjobb fejlődési lehetőségekkel rendelkező kistérsége marad és lesz a jövőben is.

Emlékeztetett, hogy 7-8 éve hasonló körben adták át az akkori egyik legnagyobb iskolaberuházást, és most Magyarország történetének valaha volt legnagyobb iskolaépítésének eredményét mutathatják be. Gimnázium, technikum, szakképző iskola, közösségi terek, sportcsarnok, uszoda és "egy csomó rekord, ami itt most létrejött" - tette hozzá.

