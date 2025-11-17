Keresés

Belföld

Szijjártó Péter: A Tisza Párt célja a háború és migráció elleni magyar ellenállás felszámolása

2025. november 17., hétfő 10:30 | MTI
Szijjártó Péter Háború Migráció Magyar Péter Tisza Párt

A Tisza Párt küldetése, hogy felszámolja Magyarország ellenállását az ukrajnai háborúval és az illegális migrációval szemben – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, az "Igazság órája" című online műsorban.

  • Szijjártó Péter: A Tisza Párt célja a háború és migráció elleni magyar ellenállás felszámolása

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten arról beszélt, hogy Brüsszel "a markába tartja" Magyar Pétert, és ennek megfelelően a Tisza Párt feladata a magyar háború- és migrációellenes álláspont felszámolása.

A tárcavezető az "Igazság órája" című online adásban fejtette ki véleményét, hangsúlyozva, hogy az országra súlyos veszélyek leselkednek, és a kormány részéről napi küzdelmet igényel az ukrajnai háború és az illegális migráció távol tartása.

 A kormány küzdelme a háború és a migráció ellen

 "Az a tény, hogy Magyarországot nem tudják belerángatni a háborúba, nem magától értetődő" – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanez igaz arra is, hogy nincsenek illegális migránsok az országban. Figyelmeztetett: ha Brüsszel akarata érvényesülne, "illegális migránsok tízezrei grasszálnának" Magyarországon.

Szijjártó Péter szerint azért nincs háború és migráció az országban, mert a nemzeti kormány napi szinten küzd azért, hogy az országot ne rángassák bele a konfliktusba, és az illegális bevándorlók ne jöhessenek be.

 Brüsszel tervei és a magyar ellenállás

 A külügyminiszter úgy látja, "Brüsszel elhatározta, hogy a háborút Ukrajnában megvívja". Szerinte az olyan nyilatkozatok, mint "le kell győzni Oroszországot" vagy "Ukrajna minket véd", mind arról szólnak, hogy az EU-nak be kell szállnia a háborúba. Hozzátette: jelenleg a magyar kormány az, amely "ellentart ennek", és féken tartja "ezeket az esztelen folyamatokat".

Kiemelte, hogy "nap mint nap jönnek a provokációk" a háborúba való bevonás érdekében, és ugyanez a helyzet a migrációval is. "Át akarják erőltetni a migrációs paktumot" – mondta, és arra kényszerítik az országot, hogy "napi egymillió eurót fizessünk" az illegális migránsok be nem engedése miatt.

 A Tisza Párt brüsszeli küldetése a miniszter szerint

 Szijjártó Péter úgy vélekedett, Brüsszelből "megtalálták azt a magyarországi szereplőt is", aki ezeket a terveket "végrehajtja, hogyha ne adja a Jóisten kormányra kerül".

Kijelentette: "Megtalálták azt a szereplőt, akit fognak, akit a markukban tartanak, akit zsarolni tudnak egy mentelmi joggal" annak érdekében, hogy a háborúval és migrációval szembeni magyar ellenállást felszámolja.

A miniszter szerint ez a szereplő nem fogja nyíltan hirdetni az ország háborúba vitelét, de "az elszólások csak megtörténnek", utalva a "sorkatonaságról szóló nyilatkozatra, ukrajnás pólókra, európai néppárti tagságra".

"A Tisza Pártnak az a küldetése, hogy a magyar ellenállást a háborúval szemben és a magyar ellenállást a migrációval szemben felszámolja" – szögezte le.

 Bírálat a "liberális mainstreamnek"

 A tárcavezető sérelmezte, hogy Brüsszelt és a nyugat-európai politikusokat nem érdekli az áldozatok száma, a pusztítás mértéke vagy a harmadik világháború kockázata. Emellett szerinte "nagyon nagyvonalúan szemet hunynak" afelett, hogy Ukrajnában egy "háborús maffia" ellopja az odaküldött pénz egy részét, miközben Brüsszel "állítólag a korrupcióellenes küzdelem netovábbja".

Összegzésként elmondta, hogy a "brüsszeli liberális mainstream" uralja az EU intézményeit, és emiatt "küldtek euró tízmilliárdokat a háborús maffiának", hosszabbodott meg a háború, és "kell rettegni a kontinensnek az illegális migránsoktól".

Forrás: MTI/Youtube/Igazság órája

