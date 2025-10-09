Szijjártó Péter: A Tisza Párt a háborút támogató pártcsaládhoz tartozik + videó

Megosztás itt:

Szijjártó Péter: "Ez is annak a háborús pszichózisnak a része, amit Európában folyamatosan építenek, és nyilvánvalóan a Tisza Párt is a háborús pszichózist építő pártcsaládokhoz tartozik, hiszen az Európai Néppárt, Manfred Weber, Ursula von der Leyen, ők személyesen építik ezt a háborús hangulatot, és jól láthatóan az utasítás az minden tagpártjuknak, hogy ugyanezt csinálják."