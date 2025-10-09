Keresés

Belföld

Szijjártó Péter: A Tisza Párt a háborút támogató pártcsaládhoz tartozik + videó

2025. október 09., csütörtök 15:00 | HírTV

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a militáns európai uniós hangulattal és Ruszin-Szendi Romulusz-szal kapcsolatban nyilatkozott.

  • Szijjártó Péter: A Tisza Párt a háborút támogató pártcsaládhoz tartozik + videó

Szijjártó Péter: "Ez is annak a háborús pszichózisnak a része, amit Európában folyamatosan építenek, és nyilvánvalóan a Tisza Párt is a háborús pszichózist építő pártcsaládokhoz tartozik, hiszen az Európai Néppárt, Manfred Weber, Ursula von der Leyen, ők személyesen építik ezt a háborús hangulatot, és jól láthatóan az utasítás az minden tagpártjuknak, hogy ugyanezt csinálják."

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

A békemenet segítség a jobboldalnak

A békemenet segítség a jobboldalnak

 A Magyar Nemzet a jobboldal több prominensét is megszólaltatta abban a témában, hogy milyen súllyal esik a latba az idei október 23-ai békemenet. A nyilatkozók között ott volt Bayer Zsolt, ifjabb Lomniczi Zoltán és Csizmadia László is.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

