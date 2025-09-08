Szijjártó Péter: A Tisza adót akar emelni

Megosztás itt:

Megvolt a kötcsei piknik, volt álkötcse is, és volt igazi hagyományos Kötcse is, kezdte a műsort Németh Balázs., tehát a Tisza a polgári piknikre rászervezett saját tüntetésével kapcsolatban terjed egy brutális álhír, egy brutális kamufotó a Facebookon. Olyan, mintha a Somogy vármegyei település megtelt volna, és tíz meg 100 ezrek elözönlötték volna az utcákat. A kamupárt, a blöffpárt azt terjeszti, mintha ennyien lettek volna, mutatott rá Németh Balázs. Eléggé jól látható a különbség, és ezzel a mesterséges intelligenciával vagy Photoshoppal rajzolt képen itt olyan, mintha az autókat is ellepték volna az emberek, meg a bokrok tetején, sőt a fákon is emberek ülnek. Nem ennyien voltak, sokkal kevesebben.

,,Hát ez bukta. Azt hiszem, hogy erre ezt lehet leginkább mondani. Minthogy az egész egy nagy bukta, ami az elmúlt hetekben a Tisza Párt körül zajlik, hiszen világossá vált, hogy adókat akarnak emelni, világossá vált, hogy meg akarják sarcolni az embereket, világossá vált, hogy fejetlenség van, világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül" – reagált Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: brüsszeli parancsra adóemelést tervez a Tisza és a mögötte álló szakértők, és hát ennyien kíváncsiak az adóemelésre és az adóemelés pártjára.

,,Nézd, az egész szerintem komolytalan, vagy szóval már tényleg kezd teljesen blöffbe átmenni, és mi történik? Hosszú évek, több mint egy évtized óta köztudott, hogy szeptember elején a polgári oldal képviselői, szimpatizánsai, a kötcsei kör összegyűlnek Kötcsén, egy kis faluban, a Dobozi kúria kertjében van egy egész napos piknik, amely során ott vannak a fideszes politikusok, és akkor a végén a miniszterelnök beszél, a miniszterelnök vázolja fel, hogy mit gondol a következő politikai évadról. Ezt mindenki tudja. Ugye Magyar Péter is jól tudja, mert ő is többször volt ott, ha jól emlékszem a feleségét számtalan alkalommal kísérte, talán családilag is" – húzta alá Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: Most lesajnálóan beszél azokról, akik ott vannak, akkor ezek szerint kétszer jó volt ott lenni, most már úgy látja, hogy ott bértapsolók, meg megélhetési tapsolók, meg nem tudom én mik vannak. Senki nem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, hát most itt gyalázod ezt a kötcsei polgári pikniket meg a résztvevőit, és amikor te elmentél, akkor mit gondoltál erről az egészről? Akkor jó volt? Akkor jól érezted magad? Hát jól láthatóan azért mentél oda, mert lelkes voltál, mert szeretted, mert jó volt ott feltűnni, mert ott lehetett a döntéshozók körül ólálkodni és állásokért kuncsorogni.

Fotó: MTI