Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szijjártó Péter: A Tisza adót akar emelni

2025. szeptember 08., hétfő 08:18 | Magyar Nemzet

Kötcse tanulságai, külpolitikai kamuk és egyéb témák. Ezzel indul a Harcosok Órájában a hét. Németh Balázs vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

  • Szijjártó Péter: A Tisza adót akar emelni

Megvolt a kötcsei piknik, volt álkötcse is, és volt igazi hagyományos Kötcse is, kezdte a műsort Németh Balázs., tehát a Tisza a polgári piknikre rászervezett saját tüntetésével kapcsolatban terjed egy brutális álhír, egy brutális kamufotó a Facebookon. Olyan, mintha a Somogy vármegyei település megtelt volna, és tíz meg 100 ezrek elözönlötték volna az utcákat. A kamupárt, a blöffpárt azt terjeszti, mintha ennyien lettek volna, mutatott rá Németh Balázs. Eléggé jól látható a különbség, és ezzel a mesterséges intelligenciával vagy Photoshoppal rajzolt képen itt olyan, mintha az autókat is ellepték volna az emberek, meg a bokrok tetején, sőt a fákon is emberek ülnek. Nem ennyien voltak, sokkal kevesebben.

,,Hát ez bukta. Azt hiszem, hogy erre ezt lehet leginkább mondani. Minthogy az egész egy nagy bukta, ami az elmúlt hetekben a Tisza Párt körül zajlik, hiszen világossá vált, hogy adókat akarnak emelni, világossá vált, hogy meg akarják sarcolni az embereket, világossá vált, hogy fejetlenség van, világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül" – reagált Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: brüsszeli parancsra adóemelést tervez a Tisza és a mögötte álló szakértők, és hát ennyien kíváncsiak az adóemelésre és az adóemelés pártjára. 

,,Nézd, az egész szerintem komolytalan, vagy szóval már tényleg kezd teljesen blöffbe átmenni, és mi történik? Hosszú évek, több mint egy évtized óta köztudott, hogy szeptember elején a polgári oldal képviselői, szimpatizánsai, a kötcsei kör összegyűlnek Kötcsén, egy kis faluban, a Dobozi kúria kertjében van egy egész napos piknik, amely során ott vannak a fideszes politikusok, és akkor a végén a miniszterelnök beszél, a miniszterelnök vázolja fel, hogy mit gondol a következő politikai évadról. Ezt mindenki tudja. Ugye Magyar Péter is jól tudja, mert ő is többször volt ott, ha jól emlékszem a feleségét számtalan alkalommal kísérte, talán családilag is" – húzta alá Szijjártó Péter.

A műsorban elhangzott: Most lesajnálóan beszél azokról, akik ott vannak, akkor ezek szerint kétszer jó volt ott lenni, most már úgy látja, hogy ott bértapsolók, meg megélhetési tapsolók, meg nem tudom én mik vannak. Senki nem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, hát most itt gyalázod ezt a kötcsei polgári pikniket meg a résztvevőit, és amikor te elmentél, akkor mit gondoltál erről az egészről? Akkor jó volt? Akkor jól érezted magad? Hát jól láthatóan azért mentél oda, mert lelkes voltál, mert szeretted, mert jó volt ott feltűnni, mert ott lehetett a döntéshozók körül ólálkodni és állásokért kuncsorogni.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: MTI

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Magyar Péter nagyot koppant

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: „Nem tudtam visszatartani a könnyeimet...”

Futótűzként terjed a neten Márki-Zay Péter posztja, ebbe még Magyar Péter is belepirult

A korábbi szövetségi kapitány nem hagyta szó nélkül, amit Sallai Roland csinált

Cristiano Ronaldo csúnyán nézett magyar ellenfelére, utoljára játszhat hazánkban

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Túl sok paradicsomod van? Így fagyaszd le, hogy télen is élvezhesd a nyár ízeit

Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

További híreink

Hortay Olivér szerint katasztrofális következményei lehetnének az orosz energiahordozókról való leválásnak

24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
4
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
5
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
6
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
9
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó
10
Kötcse 2025 - Orbán Viktor bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra + videó

Legfrissebb híreink

Gyilkosság történt Józsefvárosban

Gyilkosság történt Józsefvárosban

 Megöltek egy férfit a VII. kerületben hétfő hajnalban, a rendőrök a helyszínen elfogtak egy 34 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!