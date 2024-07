Szijjártó Péter: A paksi bővítés beruházásnál gőzerővel zajlanak a kulcsfontosságú talajszilárdítási munkálatok

"Jó hír tehát, hogy dübörög a paksi beruházás, a hosszú gyártási idejű eszközök előállítása is folyamatos, így minden adott ahhoz, hogy a következő évtized elején két új blokk is segítse a magyar energiaellátás biztonságát" - összegzett.

Utóbbi egy hatalmas, 750 tonnás berendezés, ezt már hajóra is tették, most a Duna romániai szakaszán halad Magyarország felé - tudatta.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.