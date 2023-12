Szijjártó Péter: a magyar-lengyel testvériséget fent kell tartani

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a lengyel kollégájával, Szymon Szynkowski vel Sekkel folytatott megbeszélését követően kiemelte, hogy hazánk nem taktikai szempontból tekint a kétoldalú együttműködésre - adta hírül az MTI.

"Mi a magyar-lengyel kapcsolatokat többnek látjuk barátságnál, s többnek látjuk egyfajta szövetségesi együttműködésnél, mi Magyarországon a magyar-lengyel kapcsolatot a testvériség szintjén kezeljük"

- jelentette ki Szijjártó Péter.

"És ha vannak is eltérő álláspontjaink vagy eltérő hangsúlyaink vagy eltérő megközelítéseink bizonyos kérdésekben, a testvériség attól még testvériség marad" - tette hozzá.

Majd aláhúzta, hogy Magyarország tiszteletben tartja a lengyel nemzetet és annak döntéseit, ekképpen pedig a megválasztott kormánnyal törekszik jó együttműködésre.

A magyar-lengyel testvériség fenntartása lesz a külpolitikai stratégia egyik legfőbb eleme a jövőben is.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy új hivatali partnerével sokat beszéltek az Európai Unió jövőjéről, különös tekintettel arra, hogy minden jel szerint ismét felerősödtek a szándékok az alapszerződések megváltoztatására, a brüsszeli hatáskörök további erősítésére vonatkozóan.

"Egyetértettünk abban, hogy az erős Lengyelországnak és az erős Magyarországnak is az érdeke, hogy az Európai Unió is erős legyen, azonban abban is egyetértettünk, hogy az Európai Uniót nem a lenézett, legyengített vagy megzsarolt tagországok teszik erőssé."

Nyitókép: MTI/Soós Lajos