Szijjártó Péter: A magyar EU-elnökség fontos célja az együttműködés fejlesztése Délkelet-Ázsiával

A miniszter végül arra is kitért, hogy az ukrajnai háború is hangsúlyosan szóba került a találkozókon, és bár a térség igen messze van a harcoktól, itt is érezhetők a negatív hatások az infláció és az energiaárak megugrásának formájában, ezért Brunei is a konfliktus mielőbbi lezárásában érdekelt.

Szijjártó Péter az előbbiről szólva leszögezte, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény európai és egyben magyar érdek is lenne, hazánk ugyanis nemzetközileg is versenyképes termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkezik az elmúlt évek munkájának eredményeképpen.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.