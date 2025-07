Szijjártó Péter: a kormány három ukrán katonai vezető szankciós listára helyezését kezdeményezte

Megosztás itt:

A tárcavezető arról számolt be, hogy immár az Európa Tanács által is igazolt tény, hogy Ukrajna utcáin valódi embervadászat zajlik, hiszen a szervezet emberi jogi jelentése is leírja, hogy a kényszersorozások során előfordul, hogy megverik és megkínozzák azokat, akik nem akarnak bevonulni a hadseregbe, akik nem akarnak részt venni az értelmetlen öldöklésben.

"Sajnos az elmúlt hónapokban számos ilyen videó került nyilvánosságra. Sokkoló az, ahogyan az ukrán kényszersorozók bánnak az emberekkel, és legalább ennyire sokkoló az, ahogyan az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket ezen elfogadhatatlan helyzet láttán" - mondta.

"Sajnos ezeknek a kínzásoknak ennek az elfogadhatatlan kényszersorozási gyakorlatnak egy magyar ember is áldozatául esett. Mi azt gondoljuk, hogy a felelősöket fel kell kutatni, a felelősöket meg kell büntetni, és ezt követeljük is" - tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután bejelentette, hogy ezért a kormány szerdán benyújtotta a javaslatot, hogy az Európai Unió helyezze szankciós listára mindazokat, akik felelősséget viselnek a magyar ember haláláért.

"Három olyan, az ukrán védelmi minisztérium, illetve a hadsereg vezetésében szolgáló ember felelősségre vonását követeljük, akik a kényszersorozásokat irányítják" - tudatta.

"Ukrajnában embervadászat zajlik az utcákon, ez ma már egy nemzetközileg elismert tény. Emberek halnak meg a kényszersorozásban, egy magyar ember is meghalt, és mi nem fogadjuk el, hogy mindez következmények nélkül maradjon. Ezért az Európai Uniónak szankciós listára kell helyezni mindazokat, akik Ukrajnában felelősséget viselnek ezért a kényszersorozásért" - összegzett.

Forrás: MTI

Fotó: MTI