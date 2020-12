Szijjártó Péter: A keleti nyitás sikertörténetének része az Apollo Tyres újabb beruházása

Az Európai Tanács múlt heti ülésén győzött a józan ész: „megvédtük Magyarország szuverenitását, és megvédtük a magyarok pénzét” - jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben. Orbán Viktor köszönetet mondott Lengyelországnak a barátságért, a kitartásért és a bajtársiasságért. A koronavírus elleni első adag oltóanyagra december utolsó napjaiban lehet számítani - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. A lakosság tömeges oltása majd 2021-ben kezdődhet meg - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Több mint 62 ezer mintát vettek a célzott csoportos gyorstesztelés harmadik körében, és 1,97 százalék volt pozitív - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István kiemelte: ebben a körben kormányhivatalok, járási hivatalok dolgozói voltak főként, de óvodai, szociális és egészségügyi dolgozók is. 3470 újabb állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, így 284 ezer főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 165 idős, krónikus beteg. Az elhunytak száma 7130 főre, a gyógyultaké pedig 82 546 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 194 194. A védelmi intézkedéseket egyre többen tartják be, ezzel is hozzájárulva a sikeres védekezéshez - jelentette ki a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a mai online sajtótájékoztatón. Tapasztalható, hogy az emberek óvatosabbak a vásárláskor és odafigyelnek a járványügyi szabályok betartására - erről beszélt Vámos György a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A járványhelyzet ellenére eredményes évet zárt és közelebb került a családok legmagasabb szintű védelmének biztosításához az Igazságügyi Minisztérium mind a jogalkotásban, mind pedig a jogalkalmazásban - írta az igazságügyi miniszter közösségi oldalán. Magyarország a menekültstátuszra jogosultaknak segít, az illegális bevándorlást viszont meg kell akadályozni - erről beszélt Hidvéghi Balázs az Országgyűlés Külügyi Bizottságának mai ülésén. Baranyi Krisztina önmagából kikelve zsidózott azon a felvételen amelyet a tények.hu hozott nyilvánosságra. A döbbenetes antiszemita kijelentés is egy baloldali viszály közben futott ki a ferencvárosi polgármester száján. Baranyi Krisztina emelt díjas zsidózó - így jellemezte Ferencváros balliberális polgármesterét a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának közlése szerint "a baloldali botrány főszereplője", Legény Zsolt korábban beismerte a csempészést, ezt két magyar konzul is hallotta. Önfeladás a Jobbiknak a közös ellenzéki lista - jelentette ki Sneider Tamás, a Jobbik volt elnöke a Magyar Nemzetnek. Ha a DK-nak lesz miniszterelnök-jelöltje, az Dobrev Klára lesz - jelentette ki Gyurcsány Ferenc a Telexnek adott interjúban. Hatszorosára növelte a kormány a magyarországi őshonos nemzetiségek támogatását 2010-hez képest - ismertette Semjén Zsolt az igazságügyi bizottság meghallgatásán. A magyar államadósságkezelés változatlanul stabil, több lábon áll és gördülékenyen működik - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Eddig mintegy 7 ezer vállalkozás igényelte több mint 50 ezer munkavállalójára az ágazati bértámogatást összesen 5 milliárd forint értékben - jelentette be Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megkezdi Magyarországon elsőként a tisztán elektromos meghajtású autók gyártását - jelentette be hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón. Új gyárat épít Gödöllőn a koreai Iljin Materials 3,8 milliárd forintból, ehhez a kormány 722 millió forint támogatást biztosít - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány tíz éve elindított és mára sikertörténetté vált keleti nyitás programjának meghatározó szereplője az indiai Apollo Tyres, amely újabb milliárdos fejlesztést valósít meg magyarországi gyárában - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A nyíregyházi Lego gyár napelempark létesítését tervezi a gyártórészleg melletti területen, a napelemeket várhatóan jövő nyáron telepítik - közölte a vállalat az MTI-vel. A Szociális tüzelőanyag program keretében az idei évben is lehetősége nyílt a nélkülöző családoknak tűzifához jutni, amelyhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít -közölte az Agrárminisztérium. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elítélte, hogy hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen. A román parlamentben többséggel rendelkező jobbközép pártok koalíciója jelenti most a legjobb megoldást egy stabil kormány kialakítására, ennek érdekében pedig erősíteni kell a bizalmat a leendő koalíciós partnerek között - mondta az RMDSZ elnöke. Egymillióval több koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván a világon, mint tegnap. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 72,5 milliót, az elhunytaké pedig az 1,618 milliót. A gyógyultak száma közben megközelíti az 50 milliót. Ukrajnában hétfőre a korábbi napoknál jóval kevesebb, hétezer alatti új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma azonban ismét növekedett, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig mostanra átlépte a 900 ezret. Az ukrán kormány az ortodox karácsonyi időszak - január 8-a után szigorít újra. Várhatóan január 24-ig bezárnak majd az iskolák, a kávézók, bárok és az éttermek. A szlovén kormány keddtől mégis enyhít néhány, a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozáson karácsonyig - írta a helyi sajtó. Gyorsul a koronavírus terjedése Németországban, ezért úgy döntött a szövetségi kormány, hogy teljes zárlatot vezet be szerdától egészen január 10-ig. Alacsony az osztrákok hajlandósága, hogy beoltassák magukat a koronavírus ellen - állapítja meg a Peter Hajek közvélemény-kutató intézet legújabb felmérése, miközben osztrák politikusok az oltás esetlegesen kötelezővé tételéről vitáznak. Olaszországban is készülnek a tömeges oltásra. Tájékoztató rövidfilmben mutatták be, hogy néznek majd ki az ideiglenes oltóközpontok. A fő motívum a tavasszal nyíló kankalin, ami a járvány utáni újjászületést, újrakezdést jelképezi. A koronavírus-járvány miatt hat héttel ezelőtt kihirdetett általános karantén feloldásával párhuzamosan tömeges tesztelési kampányt indított a francia kormány négy, fertőzöttnek számító agglomerációban. A koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú angliai készenléti rendszer legmagasabb szintje lép életbe szerdától Londonban és néhány környező megyében, miután jelentősen megugrott az új fertőzések száma ezekben a térségekben. Hétfőtől az okmányirodák, a kulturális intézmények és a kiskereskedelmi alkalmazottak is feliratkozhatnak a koronavírus elleni védőoltásra Moszkvában. Oroszországban, Szentpéterváron már oltanak. Most éppen a légierő pilótáit, miután légi úton megérkezett az északi nagyvárosba a Szputnyik V. vakcina. Folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma Izraelben, miközben a lakosság közel harmada nem akarja beoltatni magát a koronavírus elleni vakcinával. Kezdetét vette a koronavírus elleni oltási kampány az Egyesült Államokban. A Fehér Házban dolgozók nem az elsők között kapják meg az engedélyezett oltóanyagot az új típusú koronavírus ellen, hacsak nem különösen indokolt - írta Donald Trump a Twitteren. A szingapúri hatóságok engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását, és az első oltásokat már az év végén beadják - mondta Li Hszien Lung kormányfő, aki elsők között beadatja magának. Lövöldözni kezdett egy férfi helyi idő szerint vasárnap New Yorkban, a Szent János székesegyház lépcsőjén, nem sokkal az után, hogy a templomnál kültéri kóruselőadás volt, majd a rendőrök agyonlőtték. Az Egyesült Államok levette hétfőn Szudánt a terrorizmust támogató országok listájáról, amelyre 1993-ban tette fel - közölte a kartúmi amerikai nagykövetség a Facebookon. Valótlanoknak minősítette a Kreml szóvivője azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Oroszország hackertámadásokat szervezett az amerikai pénzügyminisztérium és a Nemzeti Távközlési és Információs Hivatal számítógéprendszere ellen. Nem képezi tárgyalások tárgyát az iráni rakétaprogram, és ezt tudja nagyon jól Joe Biden demokrata párti amerikai elnökjelölt is - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Valami nekiütközött egy tartályhajónak ma hajnalban a szaúd-arábiai Dzsidda kikötőjében, és robbanást, majd tüzet okozott a hajón - közölte a BW Rhine nevű tankert üzemeltető Hafnia szállítmányozási vállalat. Legalább 132 alkalmazottat vett őrizetbe az indiai rendőrség egy iPhone-gyárban történt rendbontásokkal összefüggésben a délnyugat-indiai Karnátaka államban - írta hétfőn a Hindu című lap. Történetében először elmarad a téli szapporói hófesztivál, amelyet hagyományosan februárban rendeznek a legészakibb japán szigeten, Hokkaidón. Elhunyt Bergendy István Liszt Ferenc-díjas zenész, a Bergendy együttes alapítója és vezetője. A szaxofonos, klarinétos, zeneszerző 81 évesen halt meg, a koronavírus-fertőzés szövődményeinek következtében - közölte a család. Péntektől vasárnapig 396 határsértővel szemben intézkedtek rendőrök és katonák - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-t. Emberölés miatt vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a nyíregyházi lövöldöző ellen, aki engedély nélkül tartott pisztolyával féltékenységből megölte szerelmét, a nő férjét pedig életveszélyesen megsebesítette 2016-ban Nyíregyházán. Kilenc év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék hétfőn azt a férfit, aki 2018 májusában féltékenységből rágyújtotta az egykori szatymazi bakterházat alvó ismerősére. Lakástűzben meghalt egy ember a Zala megyei Bagodon hétfőn - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-vel. Az M0-s autóúton a Fóti csomóponttól az M3-as autópálya felé vezető oldalon sávlezárással járó burkolatjavítási munkák zajlanak hétfőn és kedden - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel. A kötöttfogású Kecskeméti Krisztián megnyerte vigaszági mérkőzését, így a bronzéremért léphet szőnyegre hétfőn este, a belgrádi birkózó egyéni világkupa-viadal harmadik versenynapján. A délelőtti programban Szél Anna első meccsén kikapott. Dzsudzsák Balázs szeretne visszakerülni a válogatottba és játszani a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon - erről is nyilatkozott a másodosztályú Debreceni VSC játékosa az origo.hu-n. NFL: Miami Dolphins-Kansas City Chiefs 27:33