Szijjártó Péter: A Hungaroringnek továbbra is Forma-1-es versenyhelyszínnek kell lennie

Aláhúzta, ez most így is tűnik, de ez nincsen így, ugyanis ahogy itt a motorhome-okat elviszik, gyakorlatilag minden, ami itt látszik, az lebontásra kerül, és a Forma-1 sztenderdjeinek megfelelően, mind a főlelátó, mind a főépület, mind a versenyigazgatóság, mind a paddock rész teljes mértékben megújul, kibővül.

Hozzátette: "A vezetők értékelik azt a 39 évet, amely eltelt azóta, hogy először itt a száguldó cirkuszt Magyarország vendégül látta, és egyértelműen úgy ítélik meg, hogy bár a világ rohan előre - a digitalizáció, a modern kultúra, az elképesztő technológiai színvonal egyre nagyobb teret nyer magának -, a tradíciókra, ennek a sportágnak az örökségére igenis szükség van. És mivel a magyarországi futam a második leghosszabb megszakítás nélküli, a versenynaptárban szereplő futam, ezért aztán úgy is tekintenek erre a versenyhétvégére, mint ami a horgonyt jelenti a Formula-1 örökségéhez, a régi hagyományokhoz, úgyhogy ezért is, gyakorlatilag azzal számolnak, hogy Magyarország hosszú távon a Forma-1 egyik helyszíne lesz".

