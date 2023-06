Szijjártó Péter: A globális többség békét akar Ukrajnában

Megosztás itt:

25 országból több mint 70 előadó érkezett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) békéről szóló konferenciájára. Az MCC főigazgatója nyitóbeszédében kiemelte: a mi generációnk csak most kezdi megismerni a béke törékeny természetét, hiszen eddig azt adottságnak tekintettük.

– A legtöbb európai nemzet számára az volt a 20. század véres háborúiból levont legfontosabb tanulság, hogy az államok között feszülő ellentéteket nem gyilkos fegyverekkel, hanem tárgyalásos úton, kölcsönös tisztelet mellett kell rendezni, a háború túl nagy ár lett minden európai számára, akármilyen ügyről legyen is szó – mutatott rá Szalai Zoltán.

– A világ döntő többsége békét akar, azt akarja, hogy érjen véget ez a háború, nem szabad tehát hinnünk a transzatlanti világ liberális politikai és médiavilágának – ezt már a külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta. Szijjártó Péter kiemelte: a második világháború vége óta most szembesül Európa a legsúlyosabb biztonsági és gazdasági kihívásokkal, ráadásul az eszkaláció veszélye magasabb, mint valaha. A tárcavezető figyelmeztetett arra is: az eszkaláció mindig a szomszédokat érinti legsúlyosabban, ezért Magyarország különösen nehéz helyzetben van, már csak azért is, mert a háborúban magyar emberek is meghalnak.

– Nem akarunk és nem is tudunk sem amerikai szemüvegen, sem orosz szemüvegen, sem ukrán szemüvegen, sem brüsszeli szemüvegen keresztül nézni erre a helyzetre, mi csak magyar szemmel, magyar szempontból tudjuk vizsgálni ezt a helyzetet, és ha magyar szempontból magyar szemmel vizsgáljuk, akkor a magyar érdekeket kell képviselnünk, és a magyar érdek az, hogy béke legyen minél előbb, mert csak a béke jelent biztonságot Magyarországnak, és csak a béke jelent pontot annak a mondatnak a végén, amely úgy szól, hogy mi nem akarunk és nem is fogunk belekeveredni ebbe a háborúba – fejtette ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter hozzátette: a békepártiság Magyarországon nem csupán a kormányzat álláspontja, hanem népakarat is, amit a tavalyi választás eredménye is jól demonstrált.