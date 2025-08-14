Szijjártó Péter: A főpolgármesternek a várost kellene vezetnie + videó

Monitor - Magyar Péter a Takács Péter által alapított Digitális Polgári Kört kritizálta Siófokon + videó

Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

Kigyulladt egy autóbusz a főváros V. kerületében + videó

Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet

A baloldali, liberális politikusok sokszor lenézik a jobboldalhoz tartozó közösségeket- erről a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet főmunkatársa, Vukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője voltak a vendégeink.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.