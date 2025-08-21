Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Belföld

Szijjártó Péter: A Bloomberg hírügynökség egy nem létező telefonbeszélgetésről írt

2025. augusztus 21., csütörtök 09:15 | HírTV
Szíjjártó Péter álhír Harcosok órája

A Bloomberg korábban írta azt, hogy Donald Trump Orbán Viktort is felhívta az alaszkai csúcstalálkozó után és a hírügynökség cikkei szerint az amerikai elnök próbálta meggyőzni a magyar kormányfőt, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.

  • Szijjártó Péter: A Bloomberg hírügynökség egy nem létező telefonbeszélgetésről írt

A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában leszögezte: nem volt ilyen telefonbeszélgetés. Szijjártó Péter szerint a saját hitelességüket veszítik el ezek a nemzetközi hírügynökségek.

Szeretném világossá tenni azt, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt (…) Nemcsak a téma nem került elő, hanem maga a telefonbeszélgetés sem. (…) Tehát itt a Bloomberg meg az összes, állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökség és médium egy olyan telefonbeszélgetésről ír tényszerűen, csaknem szó szerinti jegyzőkönyvvel, amilyen telefonbeszélgetés nem volt 

– emelte ki.

Ezt követően óriási sikernek, az elmúlt három és fél esztendő legreménykeltőbb eseményének nevezte az előző heti amerikai-orosz csúcstalálkozót, amely jelentősen csökkentette a kockázatát egy harmadik világháború kitörésének.

"És én azt gondolom, hogy erre az Alaszkában megkezdődött békefolyamatra a legnagyobb kockázatot és a legnagyobb veszélyt az európai háborúpárti politikusok jelentik" 

– tette hozzá.

Kapcsolódó tartalmak

Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

 Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán késő este a Facebook-oldalán.
