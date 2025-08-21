Szijjártó Péter: A Bloomberg hírügynökség egy nem létező telefonbeszélgetésről írt

Megosztás itt:

A külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában leszögezte: nem volt ilyen telefonbeszélgetés. Szijjártó Péter szerint a saját hitelességüket veszítik el ezek a nemzetközi hírügynökségek.

Szeretném világossá tenni azt, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt (…) Nemcsak a téma nem került elő, hanem maga a telefonbeszélgetés sem. (…) Tehát itt a Bloomberg meg az összes, állítólag rendkívül megalapozott, mindig kiegyensúlyozott, fantasztikusan tárgyilagos hírügynökség és médium egy olyan telefonbeszélgetésről ír tényszerűen, csaknem szó szerinti jegyzőkönyvvel, amilyen telefonbeszélgetés nem volt

– emelte ki.

Ezt követően óriási sikernek, az elmúlt három és fél esztendő legreménykeltőbb eseményének nevezte az előző heti amerikai-orosz csúcstalálkozót, amely jelentősen csökkentette a kockázatát egy harmadik világháború kitörésének.

"És én azt gondolom, hogy erre az Alaszkában megkezdődött békefolyamatra a legnagyobb kockázatot és a legnagyobb veszélyt az európai háborúpárti politikusok jelentik"

– tette hozzá.