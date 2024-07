Szijjártó Péter: A békepárti politikát megpróbálják megakadályozni

"Sorsdöntő hatással ebben a tekintetben az amerikai elnökválasztás bírhat, hiszen ott eldőlhet, hogy az Egyesült Államok a jövőben folytatja-e a mostani háborúpárti politikáját, vagy lesz esély egy békepárti politika előtérbe kerülésének" - fogalmazott Szijjártó Péter. A Donald Trump elleni merénylet kapcsán megjegyezte, a békepárti politikát megpróbálják megakadályozni, és a legbrutálisabb, legelképzelhetetlenebb eszközöket is hajlandók bevetni ennek érdekében, mint ahogy azt korábban a szlovák miniszterelnökkel, Robert Ficóval szemben is tették.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy ma Orbán Viktoron kívül Európában senki nincsen abban a helyzetben, hogy egy héten belül a kínai, az orosz, az ukrán, a török és a volt, valamint sokak szerint leendő amerikai elnökkel is megbeszélést folytasson. Mint mondta, a két háborúzó félen kívül három olyan nagy szereplője van a világpolitikának, amely képes lehet a tűzszünet elérésére: a békepárti álláspontot képviselő Kína, az Egyesült Államok, ahol most "kampánykáosz" van, illetőleg az Európai Unió, amely eddig nem tett mást, mint az Egyesült Államok politikáját másolta. Ebből kettőnek, de inkább mindháromnak békepárti álláspontra kell helyezkednie, akkor van esély arra, hogy a háborús felek a béke és nem a további eszkaláció irányába képnek - mondta.

