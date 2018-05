Szijjártó összemosta a migrációt a terrorizmussal

„Ha brüsszelizmussal próbálnám felvezetni a mondanivalómat, akkor this is very timely, nagyon itt van az ideje erről beszélni” – vezette fel előadását Szijjártó Péter az Európa Jövője című konferencián, amelyre egyébként az ellenzéki sajtót nem engedték be. A miniszter a rendezvényen kijelentette: Európa kihívások előtt áll, történelmi jelentőségű nehézségek sorozatával állunk szemben.