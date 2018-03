Szijjártó: Nyugat-Európa köszönje meg, és hagyjon minket békén

AZUTÁN KAPTA MEG MAGYAR LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYÉT A SZÍR DIKTÁTOR PÉNZEMBERE, HOGY AZ AMERIKAIAK TILTÓLISTÁRA TETTÉK. TÚLÁRAZOTTAN VÁSÁROLTAK KORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZOFTVERLICENSZEKET TIBORCZ ISTVÁN CÉGÉTÕL, AZ FBI IS VIZSGÁLÓDIK - NÉPSZAVA. SZIVEK-HANGFELVÉTEL: SZEMET KELLETT VOLNA HUNYNIA EGY KÜLFÖLDI CÉG KARTELLAJÁNLATA FÖLÖTT A MALÉV VOLT IGAZGATÓJÁNAK. A HANGFELVÉTELEN TIBORCZ ISTVÁN ÜZLETTÁRSA SZIDALMAZZA A VOLT CÉGVEZETÕT, MERT JELENTETTE A HATÓSÁGNÁL AZ ESETET. NEMCSAK TIBORCZ ÉS ROGÁN FELTALÁLÓTÁRSAI ÉRINTETTEK AZ OLAF KISVÁRDAI VIZSGÁLATÁBAN, HANEM SESZTÁK MIKLÓS IS - 24.HU. A FIDESZES BÁNKI ERIK EGYKORI CÉGE ÉPÍTHETI MEG A SZEKSZÁRDI TANUSZODÁT 2,3 MRD FT-ÉRT. LMP: HORRIBILIS PÉNZLENYÚLÁS VOLT A 12 MILLIÁRDOS ÖVEGES-PROGRAM MÖGÖTT. JOBBIK: A FIDESZ MAFFIAÁLLAMOT ÉPÍTETT KI, CSAK AZ ORBÁN KÖRNYEZETÉHEZ TARTOZÓK GYARAPODNAK. MEGBÍRSÁGOLTA A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ORBÁNT, AMIÉRT GYEREKEKKEL KAMPÁNYOLT A SZÜLÕK HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL - INDEX. LISTA SZERINT OSZTOTTA AZ ÉLELMISZERT A RÁSZORULÓKNAK ALSÓZSOLCÁN A FIDESZES CSÖBÖR KATALINHOZ KÖTHETÕ ALAPÍTVÁNY. A SVÉDORSZÁGI ÜGYÉSZSÉG ELÉ KERÜLT SEMJÉN ZSOLT SZARVASVADÁSZATÁNAK ÜGYE. ISMÉT BOJKOTTÁLTÁK A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG CSÜTÖRTÖKI ÜLÉSÉT, AZ LMP FELJELENTI KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖKÖT. MIGRÁNSNAK NÉZTEK EGY FODRÁSZTÓL HAZAFELÉ SÉTÁLÓ NÕT CSONGRÁDON, RENDÕRT HÍVTAK RÁ - MAGYAR NEMZET. LÁZÁR JÁNOS: NEM LEHET INTEGRÁLNI A BEVÁNDORLÓKAT, MERT "A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT". FIDESZES HAVEROKNÁL LANDOLT A PÉNZ, AMIT LÁZÁRÉKNAK A CIGÁNYOK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA KELLETT VOLNA KÖLTENI - ROMNET. ORBÁN RÁHEL ÜZLETI TÁRGYALÁSÁRÓL KÉSZÜLT FELVÉTELT TETT KÖZZÉ FACEBOOK-OLDALÁN JUHÁSZ PÉTER. MINISZTERELNÖK-JELÖLTI TÉVÉVITÁT RENDEZNEK ÁPRILIS 5-ÉN AZ RTL KLUBON, VONA, SZÉL ÉS KARÁCSONY ELFOGADTA A MEGHÍVÁST. VISSZALÉP A MOMENTUM BORSOD MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN AZ MSZP-PÁRBESZÉD KÉPVISELÕJELÖLTJE JAVÁRA. LEMONDOTT RÓBERT KRAJMER, A SZLOVÁK BÛNÜLDÖZÉSI ÜGYNÖKSÉG KORRUPCIÓELLENES CSOPORTJÁNAK VEZETÕJE. KRAJMER KÖZEL ÁLL NORBERT BÖDÖR OLIGARCHÁHOZ, AKIRÕL A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ, JÁN KUCIÁK IS ÍRT 444. MAGÁHOZ TÉRT JÚLIA SZKRIPÁL, AKIT VOLT KÉM ÉDESAPJÁVAL EGYÜTT MÉRGEZTEK MEG EGY HÓNAPJA ANGLIÁBAN. SZKRIPAL-ÜGY - KIUTASÍT 60 AMERIKAI DIPLOMATÁT ÉS BEZÁRATJA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZENTPÉTERVÁRI KONZULÁTUSÁT OROSZORSZÁG. LAVROV: MOSZKVA AZONOS MÓDON VÁLASZOL MINDEN ORSZÁGNAK, AMELY OROSZ DIPLOMATÁKAT UTASÍTOTT KI. ÕRIZETBE VETTEK AZ OLASZ HATÓSÁGOK NÉGY TUNÉZIAI FÉRFIT, AKIK KAPCSOLATBAN LEHETTEK A BERLINI KAMIONOS MERÉNYLET ELKÖVETÕJÉVEL. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI KATONÁKAT PRÓBÁLT ELGÁZOLNI A DÉLKELET-FRANCIAORSZÁGI GRENOBLE KÖZELÉBEN. SZÍRIA - VÉGSÕ ULTIMÁTUMOT ADOTT A KORMÁNY A LÁZADÓKNAK KELET-GÚTA ELHAGYÁSÁRA. TÖRÖK PUCCSKÍSÉRLET - ÚJABB 70 TÖRÖK KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT. EGY AMERIKAI BÍRÓ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN SZAÚD-ARÁBIA PERELHETÕ A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK MIATT. HÚSZ BURMAI VENDÉGMUNKÁS ÉGETT BENT EGY BUSZBAN THAIFÖLDÖN. MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL. 64 EZER IPHONE-TULAJDONOS INDÍTOTT KÖZÖS PERES ELJÁRÁST DÉL-KOREÁBAN AZ APPLE ELLEN A RÉGEBBI TELEFONOK TELJESÍTMÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSA MIATT. NEM JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY CEGLÉDI FÉRFIT, AKI A VÁD SZERINT MEGÖLTE SZOMSZÉDJÁT ÉS ANNAK FIÁT. JOGERÕSEN BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK HÁROM FÉRFIT, AKIK 2014-BEN KIRABOLTAK EGY KECSKEMÉTI ÜZLETEMBERT. BRUTTÓ 2 FT-TAL EMELI A BENZIN, BRUTTÓ 3 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT MÁTÓL A MOL NYRT.