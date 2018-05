Szijjártó: Nem áll be hazánk az USA-t hobbiszinten bírálók sorába

A tárcavezető szerint Magyarország és az Egyesült Államok megerősítette stratégiai szövetségét. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, biztosította amerikai partnerét, hogy együttműködnek rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben.

„Én biztosítottam az Egyesült Államok külügyminiszterét arról, hogy Magyarország nem fog beállni az Egyesült Államokat most már lassan hobbiszerűen bíráló európaiak sorába, továbbra is együttműködnek rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben az Egyesült Államokkal, így az ENSZ-reform vonatkozásában és abban a tekintetben is, hogy Izraellel szemben tisztességes nemzetközi megközelítést szeretnének kivívni, együttműködünk továbbá az illegális migráció és a terrorizmus elleni küzdelemben, és együttműködünk abban is, hogy világszerte a keresztény közösségeket megvédjük” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: MTI