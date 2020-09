Szijjártó: minden veszélybe került munkahelyet meg kell védeni

Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő közölte: van egy haditervszerű intézkedési tervük arra, hogy ha nő a koronavírusos megbetegedések száma, és nő az igény a kórházi ellátásra, akkor hogyan alkalmazkodik ehhez az egészségügy. 941 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 111-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat idős, krónikus beteg, így a halottak száma 669 főre emelkedett, 4240-en pedig már meggyógyultak. A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A baloldal újra és újra bebizonyítja, hogy nem lehet rá számítani a koronavírus elleni küzdelemben - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta: az ellenzék pontosan ott folytatja a viselkedését, ahol a járvány első hullámánál abbahagyta, akkor ugyanis kamu videókat gyártottak, most pedig kamuhíreket közölnek. 3 héttel a tanévkezdés után még nem robbant be a koronavírus-járvány az oktatási intézményekbe. A Magyar Nemzet kérdésére a szakminisztérium közölte: több mint 13 ezer telephely közül csak 14 helyen - 13 óvodában és egy iskolában - van rendkívüli szünet. Hárította Karácsony Gergely az Informátor tanácsadóira vonatkozó kérdéseit. A Hír Tv információi szerint a főpolgármesteri hivatal 41 tanácsadót alkalmaz és ez havonta körülbelül 30 millió Ft-ba kerül. Még jelentéktelenebb párt lesz az MSZP a hétvégi tisztújító kongresszusa után - írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint Tóth Bertalan újbóli elnökké választása esetén többnyire súlytalan emberekkel venné körül magát. A gazdaság érdekében most az a legfontosabb, hogy a működőképesség fenntartása mellett a legtöbb ágazatban megtörténhessen az újraindulás - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Erős nemzeti vállalkozások nélkül nincs erős nemzetgazdaság - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Debrecenben, a V-Híd Építő Zrt. gépbemutatóval egybekötött születésnapi rendezvényén. A munkanélküliség elleni harcban részt vevő vállalatok számíthatnak a kormány támogatására - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kazincbarcikán, a Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft. szerződésátadási ünnepségén. Minden veszélybe került munkahelyet meg kell védeni, és minden megszűnő helyett újat kell teremteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Augusztusban az idén először ismét több mint 4,5 millióan dolgoztak - jelentette Heti monitor című kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal. Minden idők legnagyobb otthonteremtési programját szeretné miniszterként megvalósítani Novák Katalin. Az eddigi család és ifjúságügyért felelős államtitkár erről az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülésén beszélt. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei 1,8 milliárd forintból újulnak meg, a felújítások az összes megyét érintik - jelentette be Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. A kormány terve, hogy a meglévő kerékpárút hálózat fejlesztésével, 2030-ra 15 ezer kilométeresre bővüljön a teljes hálózat - hangsúlyozta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Azok a fejlesztések, amelyek a Rábavidéken a magyar kormány támogatásával megvalósulnak, a Magyarországon élő szlovén nemzetiség megmaradását, identitásának és kultúrájának megőrzését segítik - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár. A legtöbb illegális bevándorló idén Algériából és Tunéziából érkezett Európába - közölte Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója az M1-en. Már több mint ötezer ember költözött át az utóbbi napokban a leégett leszboszi táborból a Kara Tepében kialakított új sátortáborba, és ma reggel is több százan várakoztak a belépésre - jelentette a görög közszolgálati televízió. Az Európai Unió különtámogatást hagyott jóvá Görögország és a Bulgária számára határvédelmük megerősítésére - közölte az Európai Bizottság. Kisebbségi kabinetet alakíthat a lengyel kormánykoalíció vezető pártja, a Jog és Igazságosság - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő a tervezett kormányátalakításról folytatott egyeztetések kapcsán. Az Európai Unió elvárja Oroszországtól, hogy felszámolja a krími tatár közösségre gyakorolt nyomást, valamint azt, hogy biztosítsa a nemzetközi emberi jogi normák betartását a félszigeten - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálata. Az Európai Unió 150 millió euró összegű pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak és az Egyesült Királyságnak az alapvető fontosságú orvosi termékek, felszerelések, az egészségügyi személyzet és a betegek európai szállításához. Már 30 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 944 ezer, a gyógyultaké pedig 20,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság újabb megállapodást kötött a Sanofi-GSK gyógyszercégekkel, 300 millió adag, hatékonynak ígérkező, koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására. Nem kell karanténba vonulniuk, csupán az egészségügyi minisztérium oldalán található kérdőívet kell kitölteniük azoknak a szerbiai állampolgároknak, akik péntek 18 óra után térnek haza valamely, veszélyesnek nyilvánított országból. Romániában újabb 1527 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 110 ezret a beazonosított fertőzöttek száma. Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint csütörtökön 137-tel 4195-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta nem volt ilyen magas a fertőzések napi növekménye. Tovább romlik a járványhelyzet Csehországban és meredeken nő a koronavírus-fertőzöttek napi száma. A laboratóriumi vizsgálatok csütörtökön 3130 személynél mutatták ki a fertőzést. Ismét csúcsot döntött az egy nap alatt koronavírussal megfertőzöttek száma Hollandiában, ahol a keddi rekordnak számító 1387 új fertőzöttet követően szerdán 1546, csütörtök délután pedig 1756 újabb esetről számolt be a helyi közegészségügyi intézet. Oroszország félrevezető információkkal próbálja aláásni Joe Biden demokrata párti elnökjelölt kampányát - jelentette ki Christopher Wray, az FBI igazgatója a képviselőház belbiztonsági bizottságának meghallgatásán. Nicolás Maduro venezuelai elnök kijelentette, hogy az ország alkotmánya miatt lehetetlen teljesíteni az Európai Unió kérését a december 6-ára kiírt parlamenti választások elhalasztására. Végrehajtandó börtönbüntetést kér vádiratában 18 autópálya-rendőr ellen a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség előnyért, hivatali kötelességét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt. A korábbi ötszázezer forintról egymillióra emelte a jegyvizsgáló nő késes támadójának nyomravezetői díját a Vasutasok Szakszervezete, miután a rendőrség egy hónapja hiába keresi a tettest. 200 új anyaggal bővült a tiltott pszichoaktív szerek listája - közölte Rétvári Bence, a KDNP alelnöke. Jogerősen nyolc, illetve hat év fegyházbüntetéssel sújtott a Pécsi Ítélőtábla jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való, bűnszövetségben elkövetett visszaélés miatt két pécsi férfit. Mától szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe Budapesten a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. A hétvégén végzi az FKF Nonprofit Zrt. az Árpád híd mosását, ezért részlegesen lezárják az egyik forgalmi sávot. A belga Standard Liege-zsel vagy a szerb Vojvodinával játszik idegenben a MOL Fehérvár FC a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe kerülésért, amennyiben előzőleg túljut a Reims csapatán. Hét játékosnak pozitív lett a koronavírus-tesztje a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő PVSK-Veolia csapatánál, ezért elmaradnak a felkészülési mérkőzések is. A csütörtöki tesztelés során kiderült, hogy az eddigi öttel szemben hat játékos koronavírusos a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában.