Szijjártó: minden idők legnagyobb sportinfrastruktúra-fejlesztési programja zajlik Magyarországon

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a dubaji világkiállítás Puskás napi nyitóbeszédében kiemelte: ahhoz, hogy a jövőben újabb hazai sportolók léphessenek majd Puskás Ferenc örökébe, először biztosítani kell a megfelelő körülményeket minden tekintetben. "Büszkék vagyunk Puskás Ferencre, és azt akarjuk, hogy ő is büszke lehessen az utódjaira" - mondta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Magyarország nem tartozik a legnagyobb országok közé, lakosságszámát illetően is csak 95. a világon, s nem gazdag ásványkincsekben sem, így mindent a saját szellemi és fizikai teljesítményéből kellett elérnie. Ehhez pedig fegyelmezettségre, erős akaratra és kitartásra van szükség, talán ez lehet az oka a magyar sportsikereknek is - vélekedett. Ennek kapcsán a miniszter arról számolt be, hogy hazánk 183 olimpiai aranyéremmel rendelkezik, amivel egy főre vetítve első helyen áll a globális rangsorban. "Magyarország birodalomnak számít a nemzetközi sportéletben" - fogalmazott. A tájékoztatás szerint már több mint 650 ezer látogató kereste fel a magyar pavilont az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városában, amely így a világkiállítás egyik legnépszerűbb pavilonja.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

MTI

