Szijjártó: Magyarországnak minden esélye megvan, hogy az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon

844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 13 153-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt öt idős, krónikus beteg, így a halottak száma 642 fő, 4117-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 8394 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. A kormánynak nem az a célja, hogy büntessen, de a járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartatni - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. Mintegy 1600 szociális intézményt zártak le a koronavírus-járvány miatt, és ez mintegy 100 ezer embert érint - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Az államtitkár elmondta, az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalom a bentlakásos, idős emberek, fogyatékkal élők, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek ápolásával foglalkozó intézményeket érinti. Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a szájmaszkot használók aránya, de nagyon sokan még mindig nem megfelelően viselik - mondta Németh Franciska, a Szent János Kórház ápolója a Kossuth Rádióban. Az ápoló azt mondta, téves az a közösségi médiában terjedő híresztelés, miszerint a koronavírus képes átjutni a szájmaszk szövetén. A kórokozó ugyanis a nyálcseppekhez tapadva „utazik”, és ezeket a maszk felfogja. Magyarországnak, a magyar gazdaságnak minden esélye megvan, hogy az éppen kialakuló új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Keresztény kultúránkat változatlanul olyan erőforrásnak tartjuk, ami megtartja a nemzetünket, alapja szabadságunknak és egyben megújulásunk forrása is - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Tíz év alatt több mint háromezer templom újult meg a Kárpát-medencében - emelte ki a Soltész Miklós államtitkár a Fejér megyei Bodajkon, ahol átadták a teljesen megújult Segítő Szűz Mária kegyhelyet. A főváros ül a pénzen, ahelyett, hogy segítséget nyújtana a bajba jutott ágazatokon- reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter, a főpolgármester azon állítására, hogy nincs tartaléka a fővárosnak. Félresikerült a Momentum akciója, miután Rogán Antal szomszédjának kertjébe szórták a miniszternek szánt nemzeti konzultációs íveket. Valós intézkedések helyett csak látszatpolitizálás zajlik Újpesten - mondta a Hír Tv Budapesti srácok című műsorának a kerület kormánypárti önkormányzati képviselője. Ozsváth Kálmán szerint a városrészben csak folyamatos nyomásgyakorlással lehet elérni bármit, a baloldal hatalomra kerülése óta pedig szinte megállt az élet. Éles vita alakult ki az interneten Szanyi Tibor és Márki-Zay Péter között. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-bejegyzésében azzal vádolta meg az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítóját, hogy az önkormányzati választások előtt, az MSZP politikusaként összejátszott a Fidesszel. Bejelentette lemondását a nyíradonyi MSZP tagsága és vezetése, egyúttal kiléptek a pártból. Indoklásuk szerint nem értenek egyet azokkal a módszerekkel, ahogy az országos vezetés bánik a tagsággal. A Párbeszéd tisztújító kongresszusa újraválasztotta a párt női és férfi társelnökét, Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt. Évtizedes problémákat kellene elhárítani a Színház- és Filmművészeti Egyetemen – erről beszélt a Hír Tv Bayer show című műsorában a fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. Vidnyánszky Attila elmondta: a diákokkal nem tudtak találkozni, mert elszeparálják magukat, pedig közös érdek lenne, hogy az egyetemen megkezdődjön az oktatás. Rasszista-mosdatásnak tartja Bíró László jelölését Setét Jenő. A polgárjogi aktivista felidézte: az ellenzéki pártok megígérték, hogy nem fognak olyan jelölteket indítani, akik a gyűlöletkeltést használják politikai fegyverül. Megújul és meghosszabbodik a csepeli HÉV - jelentette be Németh Szilárd, Csepel fideszes országgyűlési képviselője az M1-en. Osnat Mark, az izraeli Likud párt parlamenti képviselője Facebook-oldalán tett bejegyzésében képmutatással vádolta az izraeli baloldalt és élesen bírálta a magyar baloldallal való kapcsolatát. Donald Trump amerikai elnök meghívására, egyedüli európai uniós miniszterként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján kedden. Az esemény alkalmával kétoldalú tárgyalásokat is folytat Washingtonban. Nagy erőkkel vonult fel Minszkben a rendőrség és a hadsereg az Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök vitatott újraválasztása ellen tüntetőkkel szemben. Több uniós segítséget követelt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a migráció kezeléséhez a Thesszalonikiben tartott sajtótájékoztatóján. Már 28,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 922 735, a gyógyultaké pedig 19,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az izraeli kormány fél napos vita után megszavazta a pénteken kora délután kezdődő, legalább három hétig tartó szigorú második országos zárlatot. Mintegy 4000 egészségügyi dolgozó vonult utcára Brüsszelben, hogy az ágazat jobb finanszírozásáért tüntessenek. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében a Brexit-egyezmény teljeskörű végrehajtására szólította fel az Egyesült Királyságot az írországi béke és stabilitás, valamint az egységes piac integritásának megőrzése érdekében. Benyújtotta lemondását a Líbia keleti részén működő, Abdullah al-Táni vezette kormány az országrész néhány városában három napja tartó heves tüntetések hatására. Szuga Josihidét, a japán miniszterelnök, Abe Sindzó régi szövetségesét választották meg a kormányzó Liberális Demokrata Párt élére, amivel megnyílt az út előtte, hogy a héten, a parlamenti szavazást követően átvegye a kormányfői tisztséget. Két rendőrt lőtt meg egy fegyveres a kaliforniai Compton városában. A tettes odasétált a rendőrautóhoz, rálőtt a benne ülő férfi és női rendőrtisztre, majd elrohant a helyszínről. Péntektől vasárnapig 209 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Több vonalon is késnek a vonatok: a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Pusztaszabolcs és a Budapest-Dunaújváros vonalon akár 20-100 perccel is nőhet a menetidő - közölte a Mávinform. 74 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Keleti György volt honvédelmi miniszter. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Kisvárda 2:4, MTK Budapest - ZTE FC 0:3 Férfi kézilabda NB I: Budakalász-Csurgói KK 24:22; Telekom Veszprém-Ceglédi KKSE 34:19; HE-DO B.Braun Gyöngyös - Balatonfüredi KSE 28:24 A Fehérvári Titánok egyik játékosa, valamint egy stábtag is pozitív koronavírustesztet produkált, így elmarad a csapat hétfőre kiírt debreceni jégkorongmérkőzése az Erste Ligában. Minden idők legjobb magyar szereplését elérve az ötödik helyen végzett a brnói U20-as strandröplabda Európa-bajnokságon Vasvári Eszter és Vasvári Zsófia. A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerésére hajtó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Toszkán Nagydíjat.