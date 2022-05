Szijjártó: Magyarország több mint félmillió koronavírus-teszttel segít három térségbeli országot

Megosztás itt:

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború, a régiót érő rendkívül súlyos biztonsági kihívások miatt az elmúlt időszakban jóval kevesebb szó esett a világjárványról, noha az még nem ért véget, ezért továbbra is különös figyelmet kell fordítani az egészségügyi védekezésre. Magyarország az utóbbi másfél-két évben is sokat segített más országoknak különböző eszközökkel, például oltóanyagokkal és maszkokkal, szombaton pedig több mint félmillió vírustesztet szállítanak le a két nyugat-balkáni államnak és Moldovának - közölte.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy az Ukrajnával szintén szomszédos Moldova Magyarország stratégiai partnere, amely nehéz helyzetben van jelenleg, mivel az ukrajnai háború kitörése óta több százezer menekült érkezett az országba. "Márpedig a menekültek tesztelése komoly erőfeszítéseket igényel, ezért hazánk valamelyest enyhíteni próbálja a helyi egészségügyi rendszerre háruló nyomást" - húzta alá. A miniszter hozzátette, hogy a háború súlyos kockázatot és komoly terheket jelent az Ukrajnával szomszédos országokra, Magyarországra is már közel 700 ezer ember érkezett az utóbbi hónapokban. "Moldován is nagy nyomás van, átérezzük ezt a helyzetet, ezért is segítünk" - fogalmazott.

Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic

MTI/Hír TV