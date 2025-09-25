Szijjártó: Magyarország a kelet–nyugati együttműködés mintapéldája

Megosztás itt:

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlése keretében megrendezett, fenntartható, inkluzív és ellenálló globális gazdaság megteremtéséről szóló találkozón kifejtette, hogy az emberiség a veszélyek korában él, ez a legfeszültebb időszak a hidegháború óta, és a folyamatok a világ ismételt blokkosodása felé mutatnak.

Hangsúlyozta, hogy ez éles ellentétben állna Magyarország érdekeivel, hiszen hazánk ezen egyszer már rajtavesztett, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, abban, hogy a nemzetközi együttműködés újra a kölcsönös tiszteletre és a kölcsönös előnyökre alapuljon.

