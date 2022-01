Megosztás itt:

Szijjártó Péter ezt a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából rendezett panel-beszélgetésen mondta. A tárcavezető a gazdasági együttműködés mellett az energetikai és a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos együttműködést is példaértékűnek nevezte. Szijjártó Péter kiemelte azt is, ahogy a magyar, úgy a horvát csatlakozással is jól járt az Európai Unió.

Hír TV