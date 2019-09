Szijjártó: Ismét le akarják nyomni az európai országok torkán a kötelező kvótát

A polgári-nemzeti-konzervatív szavazók mozgósítását nevezte a három hét múlva esedékes önkormányzati választások előtti legfőbb feladatnak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az ellenzéki pártok a kormány megdöntését tűzték ki célul az önkormányzati választásokon - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Gondola idei hajóútjának megnyitóján. Gulyás Gergely kiemelte: az a kérdés, hogy hogyan tudnak majd segíteni azoknak a településeknek, amelyek vezetői nem hajlandók együttműködni a kormánnyal. A kormánnyal való közös építkezés, gyarapodás vagy az ellenzék kínálta háborúskodás, gyűlölet, harc között választhatnak az emberek október 13-án – közölte Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke Szegeden. Mindössze 50 millió forint van a Zuglói önkormányzat számláján - ismertette a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint már a kerület jegyzője is elismerte, hogy csoda, hogy még a költségvetés nem omlott össze. A zuglói önkormányzat ledolgozta az adósságát 2014 óta, és több fejlesztést is elindított – reagált a XIV. kerületi önkormányzat a Fidesz budapesti szóvivőjének kijelentésére. Az ellenzék olyan alkalmatlan jelölteket állított az önkormányzati választáson, akiknek nem a településük érdeke az első, hanem céljuk a kormánnyal szembeni hídfőállások kiépítése és a bevándorláspárti erők hatalomba segítése - közölte a Fidelitas. Az autómentes nap nem arra szolgál, hogy kirekesszék az autókat a forgalomból, a kezdeményezés célja sokkal inkább az, hogy a közlekedési eszközök tudatos választására ösztönözze a lakosságot - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Biztosítanunk kell, hogy a felsőoktatásba lépve a fiatalok ki tudják bontakoztatni a tehetségüket és meg tudják élni a kíváncsiságukat az oktatási rendszerben - mondta Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár. Harmadával csökken 2022-ig az adók száma, jövőre négy adófajtával lesz kevesebb, egyebek között megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó is - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Csath Magdolna közgazdász szerint a gazdasági fejlődés hosszútávú fenntartásához Magyarországnak a képzésbe, a tudásba kell befektetnie – hangzott el az M1-en. Mintegy 500 millió forintos beruházás keretében új, csaknem 1500 négyzetméteres gyártócsarnokot épített a gyulai székhelyű Holczmöbel 2012 Kft. Európában ismét egy olyan időszak következik, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Magyarországon az elmúlt években kidolgoztak egy politika- és államelméleti modellt, felépítették a kereszténydemokrata államot - mondta Orbán Viktor a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján. Magyarország készen áll, hogy ahol tud, ott segítséget nyújtson Olaszországnak, így ha végre elszánja magát, hogy a határokat megvédi, segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Rómában. Elutasította Orbán Viktornak az Olasz Testvérek jobboldali párt római találkozóján elhangzott kijelentéseit Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, az Öt Csillag Mozgalom kormánypárt vezetője. A visegrádi országok migrációs politikáját bírálta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Rómában, a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint a globalista árral szemben haladva Erdélynek egy új transzilvanizmusra van szüksége, amelynek lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel. Áder János köztársasági elnök hétfőn beszédet mond az ENSZ klímakonferenciáján az Egyesült Államokba. Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból. Kilenc rablót lőtt agyon két tűzharcban a rendőrség a Dél-afrikai Köztársaságban. Őrizetbe vette a rendőrség Görögországban egy 34 évvel ezelőtti repülőgép-eltérítés egyik gyanúsítottját. A rendőrség könnygázt vetett be Hongkongban a kormányellenes tüntetők ellen, akik a 15. hete folyó tiltakozások során a különleges közigazgatású város Tuen Mun negyedében gyújtópalackokkal támadtak rájuk. Földrengés rázta meg Durres albániai kikötővárost és Tiranát, a fővárost, mintegy félszázan könnyebben megsérültek, anyagi károk keletkeztek, és sokan pánikba esve az utcákra és a parkokba menekültek. Lecsapott Japánra a szezon 17. trópusi vihara, a Tapa, 19-en megsérültek, 300 légi járatot töröltek - számolt be az NHK helyi közszolgálati televízió. Elhárították a hibát, ismét zavartalan a határfogalom-ellenőrzés a kiszombori közúti határátkelőhelyen – közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Szalmonella-gyanúval 54 gyereket kezelnek debreceni kórházakban. A tömeges megbetegedés okainak tisztázása folyamatban van. Újabb akciót tartottak a rendőrök az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítása érdekében Budapesten. A Telekom Veszprém házigazdaként 37:31-re kikapott a német THW Kiel csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban is aranyérmes lett az országos evezős bajnokságon, a Velencei-tavon. Major Veronika ezüstérmet nyert női 25 méter sportpisztolyban a bolognai olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. Veréb István vigaszágon folytathatja szereplését a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon a szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájában. A Dani Gyöngyi, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla összeállítású magyar női párbajtőrcsapat bronzérmet nyert a kerekesszékes vívók világbajnokságán, a dél-koreai Cshongdzsuban.