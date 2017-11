Szijjártó hangját is beveti a Fidesz–KDNP a menekültellenes kampányban

Óriásplakátok, tévé, újság és online-hirdetések, miniszterelnöki levél, országos politikusi roadshow és mostantól telefonos kampány. Mindent bevet a Fidesz-KDNP pártszövetség a legújabb menekültellenes kampányban, annak ellenére, hogy állítják, már több mint 1 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban.

A párt kommunikációs igazgatója szerint azokat hívják fel, akik korábban erre felhatalmazást adtak. A kampány költségéről nem nyilatkozik a politikus. „Ennek az összegéről a kampány végén fogok tudni tájékoztatást adni, ez attól függ, hogy hány embert érünk el. Az biztos, hogy több százezer emberről van szó, szeretnénk minél szélesebb körben eljutni ezzel az üzenettel a magyar emberekhez” – közölte Hidvéghi Balázs.

Az üzenetet Szijjártó Péter hangján hallhatják a felhívottak.

„A Soros-terv nemzetközi veszélyeiről is beszélünk, arról, hogy a Soros-terv Európát és Magyarországot is veszélyezteti. Nyilvánvaló, hogy a külügyminiszter ez ügyben mint minisztériumi feladat is, ilyen ügyekkel is foglalkozik, ez is biztos benne van a dologban amellett, hogy Szijjártó Péter hangja, Szijjártó Péter ismertsége, elismertsége súlya mind-mind nagyon sokat segít ebben, hogy az embereket még inkább meg tudjuk szólítani és győzni” – közölte Halász János Fidesz-frakció-szóvivő.

A kormánypropaganda része lassan egy hete, hogy Soros György hamarosan ismét Brüsszelbe látogat, ezt hangoztatta hétfőn Hidvéghi Balázs is. „Kíváncsian várjuk, hogy Soros György, aki most eligazítást tartani igyekszik Brüsszelbe, Verhofstadton kívül kivel fog még találkozni” – jegyezte meg a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A Fidesz azonban úgy tűnik, ne figyeli igazán a brüsszeli napirendet. A volt belga kormányfő naptárában nem szerepel semmilyen találkozó Soros Györggyel, a liberálisok ezt a Hvg.hu-nak mondták.

Viszont a versenyjogi biztos nyilvános Twitter-bejegyzésben tette közzé, hogy tárgyalt az amerikai milliárdossal. Soros György ugyanis múlt hét csütörtökön és pénteken volt a belga fővárosban.