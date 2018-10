Szijjártó: Hagyni kellene már a hisztériát

2018. OKTÓBER 5., PÉNTEK KKM: UKRAJNÁBAN FOLYAMATOS A NEMZETI KISEBBSÉGEK JOGFOSZTÁSA M1. TÕKÉS LÁSZLÓ, A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR AUTONÓMIA TANÁCS ELNÖKE: TRIANONRA AZ AUTONÓMIA A VÁLASZ. DÖMÖTÖR CSABA: KÉT HÉTEN BELÜL SZAVAZHAT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ JAVASLATRÓL MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. KANCELLÁRIAMINISZTER: TOVÁBBRA IS MAGYARORSZÁG BARÁTJA A BAJOR KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ. ORBÁN VIKTOR: KULTÚRHARC NEM MAGYARORSZÁGON, HANEM EURÓPÁBAN VAN. A JOBBIK ELNÖKSÉGÉNEK FELOSZLATÁSÁT ÉS TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUS ÖSSZEHÍVÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE VOLNER JÁNOS FIGYELÕ. MAGYARORSZÁGON TÖBB MINT 3 MILLIÓ EMBERNEK VAN KUTYÁJA NÉPSZAVA. KEVÉS, DE JÓ MINÕSÉGÛ AZ IDEI BURGONYATERMÉS MAGYAR HÍRLAP. A MOL 5 FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT. 1,5 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS AUGUSZTUSBAN JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. NYOLC HÓNAP ALATT 1,5 MILLIÁRD FORINTNYI ILLEGÁLIS DOHÁNYÁRUT VONT KI A FEKETEPIACRÓL AZ ADÓHATÓSÁG MAGYAR IDÕK. KEVESEBB VÁLLALKOZÁST TÖRÖLTEK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN, DE A CÉGBÁZIS TOVÁBB ZSUGORODIK VILÁGGAZDASÁG. FELAVATTÁK GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÓ, MÛFORDÍTÓ, NÉHAI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZOBRÁT A XIII. KERÜLETBEN. ELTÛNT MENG HUNG-VEJ, AZ INTERPOL IGAZGATÓJA, A FRANCIA RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT. LONDONI ELEMZÕK: ALACSONYABB KÉPESÍTÉSÛ IPARI MUNKÁSOK MILLIÓI JÁRNÁNAK ROSSZUL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXITTEL. ÉVTIZEDES MÉLYPONTRA SÜLLYEDT A BAJORORSZÁGOT EGYEDÜL KORMÁNYZÓ CSU TÁMOGATOTTSÁGA AZ OKTÓBER 14-I TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. SERGIO MATTARELLA OLASZ ÁLLAMFÕ ALÁÍRTA A MATTEO SALVINI BELÜGYMINISZTER NEVÉVEL FÉMJELZETT KORÁBBINÁL SZIGORÚBB MIGRÁCIÓS TÖRVÉNYCSOMAGOT. LEGFELJEBB MÁSFÉL ÉV ALATT MEGÉPÜL GENOVA ÚJ HÍDJA JELENTETTE BE MARCO BUCCI POLGÁRMESTER, AKI MÁTÓL AZ ÚJRAÉPÍTÉSÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOS. JEAN-CLAUDE JUNCKER EB-ELNÖK SZERINT 2025 ELÕTT NEM VALÓSZÍNÛ A NYUGAT-BALKÁNI ORSZÁGOK CSATLAKOZÁS AZ EU-HOZ. DENIS MUKWEGE KONGÓI SEBÉSZ-NÕGYÓGYÁSZNAK ÉS NADIA MURAD IRAKI KURD EMBERI JOGI AKTIVISTÁNAK ÍTÉLTE ODA AZ IDEI NOBEL-BÉKEDÍJAT A BIZOTTSÁG. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: KI KELL IKTATNI A HISZTÉRIÁT AZ EURÓPAI-AMERIKAI KERESKEDELMI VITÁKBAN. PENTAGON: KÍNA NÖVEKVÕ FENYEGETÉST JELENT AZ AMERIKAI HADIIPARRA. A FÕÜGYÉSZHELYETTEST IS MEG AKARTÁK ÖLNI KUCIAK GYILKOSAI - AKTUALITY.SK. DIMITRISZ AVRAMOPULOSZ: OPERATÍV EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST ALBÁNIÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁR- ÉS PARTVÉDELMI ÜGYNÖKSÉGE. AZ UNIÓ 20 MILLIÓ EURÓ HUMANITÁRIUS SEGÉLYT AD AFGANISZTÁNNAK A SÚLYOS ASZÁLYKÁROK, VALAMINT A POLGÁRHÁBORÚ OKOZTA NEHÉZSÉGEK MIATT. DÁN MINISZTER: DÁNIA IDÉN SEM FOGAD BE MENEKÜLTEKET AZ ENSZ PROGRAMJA KERETÉBEN. KORRUPCIÓS VÁDAKKAL 15 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A VOLT DÉL-KOREAI ELNÖKÖT. HELIKOPTER-BALESETBEN HÁRMAN MEGHALTAK OROSZORSZÁGBAN, KÖZTÜK AZ OROSZ FÕÜGYÉSZ HELYETTESE. NAGY-BRITANNIA ÉS HOLLANDIA UTÁN NÉMETORSZÁG KORMÁNYA IS KIBERTÁMADÁSOKKAL VÁDOLJA AZ OROSZ VEZETÉST. OROSZORSZÁG ATOMERÕMÛVEKET ÉS SZ-400-AS LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZEREKET AD EL INDIÁNAK. SZALAGKORLÁTNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A MISKOLC FELÉ VEZETÕ OLDALON, MOGYORÓDNÁL, A TORLÓDÁS TÖBB KILOMÉTERES. SZEMÉLYAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY VONAT BAJÁN, A KELETI KÖRÚTON TALÁLHATÓ VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓ SOFÕRJE ÉLETÉT VESZTETTE. GVH: VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS INDULT AZ ÉKSZER TV CÍMÛ MÛSOR MIATT. BRFK: CSALÁSSAL GYANÚSÍTANAK EGY BEFEKTETÉSI ARANYAT KÍNÁLÓ FÉRFIT, 450 MILLIÓS A KÁR. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY 40 ÉV KÖRÜLI FÉRFIT MISKOLCON A CSEMÕKEI UTCÁBAN. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT MÁTÉSZALKÁN. FELBORULT EGY GÉPKOCSI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MONOSTORPÁLYI KÖZELÉBEN, A SOFÕR MEGSÉRÜLT.