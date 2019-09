Szijjártó: Fekete-Győr az illegális migrációt támogatja, akárcsak Gyurcsány Ferenc

Senkinek nem kell meglepődnie azon, hogy egy magyar ellenzéki politikus ilyet mond - reagált a külgazdasági és külügyminiszter a Momentum elnökének arra a kijelentésére, miszerint extra pénzt fizettetne Magyarországgal, ha az nem fogad be migránsokat.

Szijjártó Péter szerint Fekete-Győr András nem az első, aki az illegális migrációt támogatja, korábban Gyurcsány Ferenc is így tett. Szijjártó Péter kijelentette; a magyar választók korábban a népszavazáson, a parlamenti választásokon is kinyilvánították, hogy elutasítják a migrációs politikát. Hozzátette, ugyan ezt hamarosan az önkormányzati választásokon is megtehetik majd.

Nem Fekete Győr András, aki először beszél erről, Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, hogy Magyarország nemcsak be tudja fogadni a bevándorlókat de az Magyarország hasznára is válna. Nem tudom, hogy látta e Gyurcsány Ferenc azt a négyszázezer embert, aki keresztülmasírozott Magyarországon, látta e Fekete Győr András azokat az embereket, akik órákon keresztül dobálták a magyar rendőröket kővel, betondarabokkal, üvegekkel, én nem tudom, hogy közülük melyik az aki Magyarország hasznára válhatna

- mondta Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminiszter.

