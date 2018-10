Szijjártó: Ez hülyeség, nonszensz, amiről beszélnek

Ukrajna intézkedésére tett arányos válaszlépésként Magyarország is kiutasít egy ukrán konzult - jelentette be Szijjártó Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A külgazdasági és külügyminiszter a döntésről szólva már a Hír TV-ben úgy fogalmazott, „a magyar válasz viszonylag gyorsan megszületett – nem is rejtettem én ezt véka alá soha –, hogy ha az ukránok kiutasítják a magyar konzult, akkor mi természetesen az arányos válaszlépést meg is tesszük. Ezt elmondtam múlthéten szerdán az ukrán külügyminiszter kollegának is, amikor New Yorkban találkoztunk, ő azt kérte tőlem, hogy hívjam haza a szóban forgó magyar konzult, de mivel ő semmiféle jogszabály ellen nem vétett, ezért mondtam neki, hogy ez lehetetlen. Mire ő mondta, hogy ki fogja utasítani őt, mondtam, ez neki szuverén joga, de akkor én is hasonlóképpen fogok eljárni.”

Szijjártó a műsorban elárulta, csütörtökön fél kilenc körül Magyarország kijevi nagykövete az ukrán külügytől átvette a kiutasításról szóló dokumentumot, hazánk pedig ezt követően bekérette a budapesti ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba, ahol átadták neki azt a „szóbeli jegyzéket, amelyben jeleztük neki, hogy a budapesti ukrán nagykövetség egyik konzulja 72 órán belül el kell, hogy hagyja Magyarország területét. A politikus megismételte, a beregszászi konzul semmi olyat nem tett, ami akár a magyarországi, vagy ukrajnai nemzeti szabályozással, vagy a nemzetközi szabályokkal ellentétes lenne. „Minden tevékenységünk a külképviseleteken, így a beregszászi konzulátuson is természetesen a nemzeti és nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartásával történik” – húzta alá.

Ismert, az Ukrinform ukrán állami hírügynökség rejtett kamerával készült videofelvételt tett közzé amelyen kárpátaljai magyarok állampolgársági esküt tesznek a beregszászi magyar konzulátuson. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója egy televíziós interjúban azt állította, hogy a két ország között diplomáciai feszültséget okozó felvételeket egy állományban lévő ukrán határőr készítette, aki maga is magyar állampolgársági esküt tett. Szijjártó ennek kapcsán a Hír TV-ben hangsúlyozta, ez súlyos kérdéseket vet föl. Szerinte azzal, hogy az ukránok egy titkosszolgálati akciót hajtottak végre egy magyar területnek minősülő, magyar képviselet épületében – azáltal a diplomáciai érintkezésekről szóló valamennyi, valaha létezett írott és íratlan szabályt megsértettek –, megfelelőképpen kell értékelni.

Az ukrán hatóságok rendőri és katonai erőket is telepítenek Kárpátaljára több, az interneten is fellelhető felvétel tanulsága szerint. Szijjártó Péter elárulta, az amerikaikkal is megvitatta ezt a témakört, akik szintén nem értették, hogy pontosan mi történik. „Az mégis csak furcsa, hogy egy NATO-tagország határára, vagy ahhoz nagyon közel telepítenek katonai és rendőri erőket abban az országban, amely állítólag a NATO-tagság irányába igyekszik. Ahova Kárpátaljára hozzák ezeket a katonai rendőri erőket, azt három ország határolja, mind a három ország NATO-tag” – így Szijjártó.

Arra az ukrán kormányzati magyarázatra, hogy Ukrajna arra számol, hogy Oroszország részéről érkezik támadás azt felelte: „ez eléggé hülyeségnek tűnik, nyilvánvalóan nonszensz, amiről beszélnek.”

Tekintse meg a teljes beszélgetést: