Szijjártó: Erősödött az együttműködés az Egyesült Arab Emírségekkel

341 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 9304 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 626 fő, 3972-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 4706 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos az ország minden szociális intézményében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Soros György fizetett lobbistája készítette fel Judith Sargentinit Magyarország lejáratására - írja a Magyar Nemzet. A lap oknyomozó riportjából kiderül, hogy a tőzsdespekuláns által fizetett Gerald Knaus és emberei különböző politikai jellegű háttéranyagokat készítenek a Soros-hálózat tagjainak. Titkos megbeszélést folytatott Gyurcsány Ferenc a Színművészeti Egyetemről. Információnk szerint a DK elnöke 3 nappal ezelőtt Karácsony Gergellyel és Alföldi Róberttel egyeztetett. A HÍR Tv úgy tudja, egyebek mellett elhangzott, hogy a tüntetést tömegessé kell tenni és ki kell terjeszteni vidékre is. A Színművészeti Egyetem diákjai egyébként korábban azt állították, hogy tiltakozó akciójuk politikamentes. Nem csak Vidnyánszky Attilára, hanem több száz vezető beosztású emberre gondolt a Demokratikus Koalíció elnöke, amikor azt mondta: kormányváltás esetén minden értelemben földönfutóvá teszi őket. Gyurcsány Ferenc az ATV-n elmondta: ha 2022-ben ők nyernek a választásokon, nem fognak együtt dolgozni azokkal, akik a jelenlegi kormányzás alatt vezető szerepet töltenek be. Felelőtlenségnek nevezte a Színház és Filmművészeti Egyetem leköszönő vezetőinek viselkedését az Országgyűlés Kulturális bizottságának fideszes alelnöke Magyarország élőben című műsorunkban. L. Simon László közölte: jogkövető magatartásra kellene ösztönözni a diákokat, és nem arra, hogy illegitimnek nevezzenek olyan döntéseket, amelyek törvényesen és szabályosan születtek. Elég volt abból, hogy Karácsony Gergely saját kísérleti laboratóriumának tekinti Budapestet – közölte a Fidelitas elnöke. Illés Boglárka felidézte, a főpolgármester nem egyeztetett a közlekedés átalakításáról az emberekkel, majd hozzátette: a korlátozás a tanévkezdés miatt most még több autós életét nehezíti meg. A baloldal még mindig hallgat a szerencsi időközi választáson indított jelöltjük, Bíró László viselt ügyeiről, pedig lenne mit megmagyarázni - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere vállalhatatlan módon támadta a koronavírus-törvényt - nyilatkozta az Origónak a körzet fideszes parlamenti képviselője. Bajkai István szerint a Demokratikus Koalíció még a járvány elleni küzdelmet is képes volt levinni a kocsmai politizálás szintjére. Külön gyűjti az aláírásokat az LMP és a Momentum a korrupciós botrányba keveredett Kránitz Krisztián kispesti vagyonkezelő igazgató leváltásáért - mondta a Magyar Nemzetnek Ferenczi István kerületi LMP-s képviselő. Magyarország élni kíván a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel, a technológiai változások nyertese kíván lenni - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A fehérorosz hatóságok elfogták a fehérorosz-ukrán határon Marija Kalesznyikava ellenzéki vezetőt, két társának viszont sikerült átszöknie Ukrajnába - közölte a fehérorosz állami média. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök a küszöbén áll annak, hogy kiárusítsa Fehéroroszország függetlenségét Oroszországnak egy szorosabb integrációról szóló megállapodással - közölte Linas Linkevicius litván külügyminiszter. Janez Jansa szlovén kormányfő és Sebastian Kurz osztrák kancellár egyetért abban, hogy a koronavírus-járvány legyőzéséhez és az illegális migráció megfékezéséhez közös válaszra van szükség. Már 27,2 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 891 ezer, a gyógyultaké pedig 18,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában az elmúlt 24 órában több mint 2400 új beteget regisztráltak, az elhunytak száma 57 újabb halálos áldozattal 2934-re emelkedett. Romániában az elmúlt 24 órában újabb 1136 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Nyugtalanítónak nevezte a koronavírus-járvány csehországi alakulását az Egészségügyi Világszervezet prágai irodája. Andrej Babis kormányfő élesen bírálta és visszautasította a WHO nyilatkozatát. Franciaországban az elmúlt 24 órában 4203 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, ezzel 328 980-ra nőtt a járvány kezdete óta feltárt esetek száma. Törökországban közel négy hónap után ismét meghaladta az 1700-at a koronavírus-járvány igazolt új fertőzöttjeinek napi száma - közölte az ankarai egészségügyi minisztérium. Líbiában az utóbbi 24 órában több mint 1000 esettel rekordmagas szintet ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma. Indiában rekordot döntött a koronavírus-járvány napi halálos áldozatainak száma, az elmúlt 24 órában 1133-an vesztették életüket a fertőzés következtében. Hét új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a bécsi székhelyű ENSZ-szervezeteknél - közölte a világszervezet. Polgári forgalomba került az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak vakcina első tétele - közölte az orosz egészségügyi minisztérium. Oroszország a héten megkezdi a koronavírus elleni első vakcinája klinikai tesztelésének harmadik szakaszát - jelentette be az orosz egészségügyi miniszter. Hatásosnak értékelte koronavírus-vakcináit a China National Biotec Group kínai gyártó az alapján, hogy Kínában már több száz ezer embernek adták be, és senki közülük nem fertőződött meg utána - adta hírül a South China Morning Post című lap. Ciprus Libanonnal együttműködve tartóztatná fel a Földközi-tengeren keresztül érkező migránsokat - közölte a ciprusi belügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök felvetette Washington és Peking gazdasági kapcsolatainak esetleges szétcsatolását. Átlátható, független és pártatlan vizsgálatra, vagy pedig a német hatóságokkal folytatott együttműködésre szólította fel az ENSZ emberi jogi főbiztosa közleményében Oroszországot Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésének ügyében. Szövetségi megállapodást írt alá a Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető körül szerveződő több tucat párt és száznál is több civil szervezet. Evo Morales korábbi bolíviai elnök nem indulhat szenátori tisztségért az október 18-i választásokon - erősítette meg Alfredo Jaimes, a La Paz-i törvényszék bírája a legfelsőbb választási bíróság korábbi határozatát. Leomlott egy márványbánya Pakisztán északnyugati részén, legkevesebb 18 bányász meghalt, 20 megsérült, és további mintegy húsz eltűnt, a leomló kövek alá szorult. A Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányának a nyomozás alatt tett vallomása ismertetésével megkezdődött a Hableány sétahajó tavaly májusi tragédiája miatt indult per bizonyítási eljárása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki tavaly májusban közös otthonukban olyan súlyosan bántalmazta édesanyját, hogy az asszony belehalt sérüléseibe - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Kizuhant a harmadik emeletről és meghalt egy gyerek Szekszárdon - közölte a rendőrség. Lesodródott az útról és egy szegedi áruház sövénykerítésének ütközött egy autó - a balesetben a jármű vezetője meghalt, utasa megsérült. A MÁV-Start két héttel, szeptember 27-éig meghosszabbította a balatoni menetrendjét - közölte a vasúttársaság. Az ingázók, a munkavállalók érdekében, az egészségügyi biztonság szigorú fenntartása mellett, ismét megnyílt két határátkelő Magyarország és Szlovákia között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bánrévén és Tornanádaskán. A HEDO-B. Braun Gyöngyös a német Füchse Berlin, a Balatonfüredi KSE pedig a szlovén RK Trimo Trebnje csapatával találkozik a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. Az Európai Kézilabda Szövetség megerősítette, hogy megrendezi a férfi Bajnokok Ligája decemberre halasztott kölni négyes döntőjét, amelyben a Telekom Veszprém is szerepel. A Magyar Birkózó Szövetség felfüggesztette hat szabadfogású versenyző, Veréb István, Mester Milán, Szurovszki Patrik, Lukács Botond, Juhász Balázs és Nagy Mihály válogatott tagságát. Mindenképpen megrendezik jövőre az elhalasztott tokiói olimpiát az ötkarikás játékokért felelős japán miniszter szerint.