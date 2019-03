Szijjártó: Az ENSZ migráció csomagja az eddigi legveszélyesebb dokumentum

Új csata kezdődik Brüsszelben, de a kormány ezt a csatát is meg fogja vívni – monda napirend előtti felszólalásában a külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: az ENSZ migráció csomagja az eddigi legveszélyesebb dokumentum, amelynek Magyarország egyetlenegy pontját sem hajtja végre. Az ellenzék szerint a magyar kormány valójában migrációpárti, mert több tízezer migránst engedett be az országba a letelepedési kötvényprogram révén. A felszólalásokban a Fidesz néppárti felfüggesztéséről is szó esett.