Szijjártó: az ENSZ globális migrációs csomagja Európa elárulása

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország ezért lépett ki a folyamatból és a közgyűlési szavazáson is nemet mondanak majd. A politikus üdvözölte, hogy Ausztria is hasonló álláspontra jutott.

A globális migrációs kompaktot Európa elárulásának tekintjük, mert ellentétes Európa és az európai emberek érdekivel. Súlyos veszélyt jelent Európa számára a globális migrációs kompakt, mellyel legalizálni akarják az illegális migrációt. Szélsőségesen elfogult dokumentum amely a migrációt alapvető emberi jogként kívánja beállítani – mondta Szijjártó Péter.

Ezt megelőzően Szijjártó Péter Eisenstadban egyeztetett a Burgenlandi tartományfőnőkkel. Ott arról volt szó, hogy újratárgyalják a nemrég lezárt határátkelők ügyét Ausztriával és az autókat újra átengedjék az érintett átkelőkön.

Néhány héttel ezelőtt Ausztria 14, Magyarország felőli határátkelőn is megtiltotta az autóval való áthaladást. A korlátozás után a korábbi 39 átlépési pont helyett jelenleg csupán 29 használható. Bár a maradék tíz nagy része földút, a kormány szándéka az, hogy ezek is nyitottá váljanak.

„Mi azt szeretnénk, hogy ezeken a pontokon is majd személy gépkocsival is átlehetne járni a jövőben is, ez a munkavállalók érdeke, ez azoknak a gyerekeknek az érdeke, akik rendszeresen járnak át a határon, ez sok osztrák gazdának is az érdeke, tehát én azt gondolom, hogy a határ mind a két oldalán az az érdek van, hogy minél több helyen át lehessen járni.” – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter.

A sajtótájékoztatón Burgenland tartomány vezetője emlékeztetett: az együttműködő határmenti osztrák és a nyugat-magyarországi régiók között 27 nagy ipari fejlesztés zajlik, köztük 5 átlépési pont korszerűsítése. Hans Niessl szerint emiatt nem csak a magyar, hanem Ausztria érdeke is, hogy rendeződjön a határátkelők kérdése.

„Rendkívül fontos, hogy történjen egy mélyre ható elemzés, kulcsfontosságú, hogy egy munkacsoport áll össze, amely megvitatja a kérdést. Ennek tagjai a budapesti kabinetből és a helyi, tartományi vezetőkből állnak majd, de szeretném bevonni a tárgyalásokba a belügyminiszterünket is” – jelentette ki a tartományfőnök.

A tervek szerint a munkacsoport már a jövő héten összeül Eisenstadtban. Fő feladatuk a magyar-osztrák államközi szerződés alapján a kérdéses átjárók ügyének mielőbbi rendezése lesz.