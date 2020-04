Szijjártó: Az egyik legfőbb feladatunk, hogy megvédjük a védekezés főszereplőit

1512-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 beteg. Ezzel 122-re emelkedett az elhunytak száma és ugyanennyien már gyógyultan távoztak a kórházból. Magyarország jól áll a koronavírussal szembeni védekezésben, bár a korábbi szimulációt felborította az idős otthonokban történt, előre nem várt fertőzések száma - mondta Kollár Lajos, egyetemi tanár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Budapest főpolgármestere hetek óta hibát hibára halmoz, ami a járványügyi intézkedéseket illeti – mondta Deák Dániel, a XXI. század Intézet vezető elemzője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politológus emlékeztetett: Karácsony Gergely hetekig nem volt hajlandó ingyenessé tenni a fővárosban a parkolást, majd a BKV járatainak ritkításával kockára tette sok budapesti egészségét. Deák Dániel közölte: felmerült a gyanú, hogy a Pesti úti idősotthon fenntartója, a fővárosi önkormányzat hanyagul járt el, de a főpolgármester csak hárítja magáról a felelősséget. A Fidesz szerint Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármesterének elsődleges feladata veszélyhelyzetben is a „pártkatona” Czeglédy Csaba támogatása több tízmilliós összeggel. Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala, a Kína és Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemelt húsvét idején is - közölte Szijjártó Péter az Országgyűlésben. Üzbegisztán 500 ezer maszkot küld Magyarországnak, az ezeket szállító repülőgép ma este érkezik meg - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány kiemelten fontosnak tartja a közszférában dolgozók megbecsülését, ezért az egészségügyi és az oktatási ágazatokat követően a harmadik meghatározó humánszektor, a kulturális szakterület béremeléséről is döntöttek - közölte az Emmi. Mintegy 75 ezer embert segítünk abban, hogy megkaphassa a diplomáját, így több lehetőség nyíljon számára a munkaerőpiacon - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A felsőoktatási hallgatók mellett a 18-55 éves, felnőttképzésben részt vevők is igényelhetik a májustól elérhető, szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt - közölte Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Az egészség védelme az elsődleges szempont az érettségi lebonyolításában,ezért a vizsga módját és időpontját a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzsnek kell meghatároznia - mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. A Magyar Rektori Konferencia támogatja a koronavírus-járvány során létrejött kormányzati oktatásért felelős akciócsoport javaslatát az idei érettségi vizsgák lebonyolítására, mely szerint idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg. Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. Százezrek folytatják hiteleik törlesztését a moratórium ellenére a Bank360.hu összesítése szerint. Ezer munkavállalóját, a dolgozók 19 százalékát kénytelen elbocsátani a Wizz Air a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, és az eddiginél is több embert küld kényszerszabadságra. Lehetőséget kellene biztosítani a határ mentén élőknek az ingázására a magyar-ukrán határon, Záhonynál - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A koronavírus-járvány világossá tette, hogy a nemzetállamok erősek, és bajban csak rájuk lehet számítani - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője a Kossuth Rádióban. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 920 985-öt, miközben világszerte 119 686-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 453 145-en gyógyultak meg a betegségből. Ausztriában eddig több mint 14 ezer ember koronavírus-tesztje lett pozitív, 368-an haltak bele a járvány okozta megbetegedésbe. Ukrajnában 270 új esettel 3372-re nőtt a fertőzöttek száma, a betegségben elhunytak száma öt újabb halálos áldozattal 98-ra emelkedett. A betegségből eddig 119-en gyógyultak fel. Csehországban 6059-re nőtt a fertőzöttek száma, ami 68-cal több, mint tegnap reggel. A hétfői növekedés a legalacsonyabb március 17. óta. Lengyel állami cégek Kínától többek között 7 millió szájmaszkot és több százezer védőruhát szereztek be, amelyeket a világ legnagyobb teherszállító repülőgépe vitt Varsóba. Spanyolországban 170 ezerhez közelít a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké meghaladta a 17 ezret. Olaszországban egy nap alatt 1363 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 20 ezret. A könyvesboltok,bébiholmit áruló üzletek és az erdészetek megnyitását rendelte el a római kormány a korlátozások első, jelzésértékű enyhítéseként, de a tulajdonosok és a tartományok egy része nemet mondott, túl korainak tartva a óvintézkedések enyhítését. Franciaországban az elmúlt 24 órában 574-gyel 14 967-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, 335-en kórházban, 239-en idősotthonokban vesztették életüket. Emmanuel Macron köztársasági elnök május 11-ig meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban. Nagy-Britanniában átlépte a 11 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak a száma. Moszkvában a következő két-három héten kevésnek bizonyulhat a Covid-19-betegek kezelésére alkalmas kórházi ágyak száma, ezért tíz nap alatt újabb 24 egészségügyi intézményt készítenek fel koronavírus-fertőzöttek fogadására. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 61 ezret, a járvány következtében csaknem 1300-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban 560 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és 22 ezer az elhunytak száma. AZ Egyesült Államok nyugati partvidékének tagállamai közös tervet készítenek a gazdaságélénkítésre. A fertőző betegségeket tartják jelenleg a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak az amerikaiak a Pew közvélemény-kutató intézet felmérése szerint. A járvány terjedésének lassítását célzó intézkedések sikeresek - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Letartóztatták egy szerbiai állami idősotthon igazgatóját, mert járvány tört ki az általa vezetett intézményben. Kanyaró világjárvány törhet ki, mivel 120 millió gyermek nem kaphatja meg a védőoltást. Erre figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalapja. A kanyaró elleni oltókampányt 24 országban már elhalasztották. 72 Nagy-Britanniába tartó migránst tartóztattak fel a La Manche csatornán - az illegális bevándorlók 4 csónakban próbáltak az országba bejutni mielőtt elfogták őket. Két napra elszállították a Németországban állomásoztatott amerikai atomtölteteket, hogy frissítsék a működésüket szabályozó szoftvert –közölte a Der Spiegel. Több mint harminc halálos áldozatot követeltek a vasárnap és hétfőn pusztító tornádók az Egyesült Államok déli és délkeleti államaiban. Felújítása miatt megváltozott a menetrend a Budapest-Hatvan-vasútvonalon. A húsvét hétvégi online formagyakorlat-versenyt a pozitív visszajelzések alapján továbbiak követik majd - tájékoztat a Magyar Karate Szövetség. A B terv szerint a szezonban eddig elért eredmények alapján kerülnének ki a férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája elhalasztott négyes döntőinek résztvevői, amelyek közé így bekerülne a Telekom Veszprém és a Győri Audi ETO. Muszbek Mihály sportközgazdász szerint a világ labdarúgásában az elkövetkezendő öt év távlatában 20-50 százalékos, a hazai futballban azonban ennél kisebb fizetéscsökkenés várható a koronavírus-járvány okozta leállás miatt. A június 28-ra tervezett Forma-1-es Francia Nagydíjat is valószínűleg el kell halasztani, miután Emmanuel Macron államfő hétfőn módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját.