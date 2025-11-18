Szijjártó: a Tisza Párt küldetése a háborúval és a migrációval szembeni magyar ellenállás letörése + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az Országgyűlés 112 igen, 56 nem szavazattal hatályában fenntartotta azt a házelnöki döntést, amely alapján Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíja annak egyhavi összegével megegyező mértékben, 3 403 562 forinttal csökken.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek magas száma jól mutatja, a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig a magyarokkal akarják megfizettetni.