2018. október 23.,
kedd, Gyöngyi napja

Szijjártó: A magyarok soha nem fogadják el, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek

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2018. október 23., kedd 16:00, frissítve: kedd 17:10

Videoüzenetben mondott köszönetet az 1956-os forradalomban való részvételért a határon túli magyarságnak a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: a hálának abban is ki kell fejeződnie, hogy Magyarország most is ragaszkodik szuverenitásához és a szabadságához. A tárcavezető hozzátette: a magyarok soha nem fogják elfogadni, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek hazájukban, mert ezzel tartoznak 1956 hőseinek.

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