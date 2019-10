Szijjártó: A kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét

Mindaz, ami napjainkban az európai politikában, gazdaságban és kultúrában történik, lényegét tekintve nem egyéb, mint az identitásrombolók és identitásvédők küzdelmének a vetülete – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ma a Kereszténydemokrata Néppárt az egyetlen történelmi, kereszténydemokrata, keresztényszociális, és az egyetlen világnézeti párt a magyar politikai palettán - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az Országházban. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a magyarországi campust létrehozó kínai Fudan Egyetem delegációját. Magyarország és Kína a felsőoktatási együttműködés ösztönzése érdekében 2018 őszén megállapodott a Fudan Egyetem magyarországi tevékenységének támogatásáról, különösen a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint az informatika képzési területein. Magyarország abban érdekelt, hogy a Nyugat és Oroszország közötti együttműködés minél inkább javuljon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A magyar kormányfő elmondta, 2018 rendkívül sikeres év volt az orosz-magyar együttműködés szempontjából, aminek geográfiai alapja van, hiszen Magyarország földrajzilag Moszkva, Berlin és Isztambul háromszögében helyezkedik el. Oroszország fontos partnernek tekinti Magyarországot az Európába irányuló gázszállításban - hangsúlyozta Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök magyarországi látogatása során a felek gazdasági, szociális biztonsági, energetikai valamint a keresztény közösségek védelmével és a sporttal kapcsolatos megállapodásokat írtak alá. Az ellenzék szerint nem helyes, hogy a kormány túl jó viszonyt ápol Oroszországgal. Az LMP, az MSZP és a Párbeszéd politikusai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatása túl gyakori és több kockázatot is jelent Magyarország számára. A Fidesz elképesztőnek nevezte az ellenzék képmutatását Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi látogatásával kapcsolatban. A Fidesz hangsúlyozta: azok a szocialisták emlegetnek orosz befolyást, akik „fél évszázadon át voltak a szovjet diktatúra helytartói és a kommunista párt jogutódjai”. A magyar posztkommunista ellenzék abszurd álszent, képmutató értelmezéseket hangoztat az orosz-magyar kapcsolatokról, és emögött egyértelműen politikai motiváció áll – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A Terrorelhárítási Központ köszönetet mondott a fővárosban közlekedők türelméért és együttműködéséért, ami lehetővé tette, hogy a védett személyek akadálytalanul és biztonságosan haladhassanak a budapesti programhelyszínek között. Orbán Viktor miniszterelnök országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottá nevezte ki Tarlós Istvánt, Budapest korábbi főpolgármesterét. November 15-ig döntsön a Fővárosi Közgyűlés a budapesti nagyberuházások sorsáról! - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner.hu-nak adott videointerjújában. Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megtartása mellett. A két évvel ezelőtti hazai vizes világbajnokságon négy érmet nyerő úszónő Facebookon osztotta meg a Baji Balázs és atlétatársai által létrehozott posztot. Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum elnökének is nekiment Horváth Csaba Zugló MSZP-s polgármestere a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A zuglói polgármester szerint a Momentum vezetője tévedett, amikor azt állította, hogy túlzottan megerősítette volna a hatalmát a képviselőtestülettel szemben a szervezeti és működési szabályzat tervezett módosítása. Kövér László házelnök kezdeményezi Hadházy Ákos, valamint több fideszes képviselő tiszteletdíjának csökkentését, mivel a képviselők október 21-én megsértették az Országgyűlésről szóló törvény szabályait. Volner János független országgyűlési képviselő tömeges társadalmi igénynek tartja, hogy létrejöjjön egy harmadik politikai pólus, ezért egy ilyen párt alapításán dolgozik. Volner János az M1-en azt mondta: százötven értelmiségivel összefogva egy mérsékelt jobbközép politikát folytató párt létrehozásán dolgozik. A gyógyítás szellemisége évezredeken keresztül nem változott, „a szeretettel fordulás elesett embertársaink felé meghatározta az emberiség történelmét” - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. KSH: Szeptemberben az ipari termelői árak - az exportárak fellendülése következtében - 2,2 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakáét az előző havi, 0,9 százalékos emelkedés után. A NATO-tagállamok és Ukrajna a hivatalos határidő lejárta után elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban - a kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Az elmúlt 48 órában 790 migráns érkezett Görögországba a török határon keresztül a görög parti őrség adatai szerint. António Guterres ENSZ-főtitkár törökországi látogatásán mérföldkőnek nevezte a szíriai alkotmányozó bizottság előző nap Genfben tartott első ülését. Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi prefektúrán négy halálos áldozatot követelő késes ámokfutás óta - közölte Didier Lallement párizsi prefektus. Londoni pénzügyi elemzők szerint a brit gazdaság hosszú távon akkor is jelentős veszteségeket szenvedne, ha Nagy-Britannia rendezett módon, a kilépés feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása után lép ki az Európai Unióból. Ketten meghaltak, 175-en megsebesültek Bagdadban, miután az iraki biztonsági erők könnygázgránátokkal lőtték a nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek helyet adó, úgynevezett zöld zónába bejutni próbáló tüntetőket. Legkevesebb nyolcan meghaltak, és harmincan megsebesültek, amikor autóba rejtett pokolgép robbant fel az északnyugat-szíriai Afrín zsúfolt piacán. Az amerikai védelmi minisztérium sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam terrorszervezet vezetője likvidálásakor készült videók egy részét. Életbe lépett Kasmír India által ellenőrzött részén Újdelhinek az az augusztusi rendelete, amely megfosztja az államot az eddig élvezett különleges státuszától. Észak-Korea kilőtt két rakétát a Japán-tengerbe - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéták nem fenyegették Japán területét vagy felségvizeit. Hat fegyenc életét vesztette és ketten megsérültek szerdán a mexikói Morelos állam Xochitepec településének börtönében kitört rablázadásban - közölte az El Universal című lap. Hatvanötre nőtt a pakisztáni vasúti tűz halálos áldozatainak száma, több sérült állapota válságos. A tüzet egy illegálisan beüzemelt főzőlap okozta. Leégett a világörökségként jegyzett okinavai Suri-kastély főépülete - közölte a japán rendőrség. 6,8-as erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét - közölte az amerikai szeizmológiai intézet. Ausztráliában 400 kilogramm metamfetamint foglaltak le több száz chiliszószos üvegekbe rejtve, a hatóságok az üggyel kapcsolatban négy gyanúsítottat őrizetbe vettek Sydneyben - közölte Új-Dél-Wales állam rendőrsége. Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a NAV hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el. Enyhítette, jogerősen tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 1997-ben, újév napján egy rablás során agyonlőtte egy békéscsabai áruház raktárvezetőjét. Az elkövetőt húsz évvel később sikerült azonosítani. Nem jogerősen hét év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélte a Nyírbátori Járásbíróság azt a férfit, aki januárban fegyverrel kirabolt egy benzinkutat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máriapócs közelében. Fegyvereket foglalt le a rendőrség egy taktakenézi és egy erdőbényei házban, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt őrizetbe vett egy 57 éves férfit - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. Második mérkőzését is megnyerte, így már elődöntős a Babos Tímea, Kristina Mladenovic páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: Dinamo Tbiliszi (georgiai) - A-Híd OSC Újbuda 8:14; FTC-Telekom Waterpolo - CN Terrassa (spanyol) 17:11 Az ötödik helyen végzett magyar színekben versenyző Kuramagomedov Murad a szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában a budapesti U23-as birkózó-vb-n. Labdarúgó Magyar Kupa: Maglódi TC (megyei I.) - Puskás Akadémia FC 0:15; Salgótarján (megyei I.) - Paksi FC 1:7; BKV Előre (III.) - Ferencvárosi TC 1:3; Kazincbarcika (II.) - Budapest Honvéd 0:2 -hosszabbítás után