Legfrissebb híreink Orbán Viktor a Facebookon üzent A békét akaró magyarok ellenében itt nem lehet választást nyerni. Többek között így mozgósította a békepárt szavazókat Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. EP-választás: Hollandiában már szavaztak, itt az exit poll A hollandok már csütörtökön az urnákhoz járultak, hogy leadják szavazataikat az EP-választáson. A voksolás után ki is jött az exit poll, hogy miként is alakulhatott a választási hajlandóság. Fontos: ez csak az exit poll, a választás végeredménye csak vasárnap este, az egész európai EP-választási sorozat lezárulta után fog kiderülni.