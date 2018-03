Szijjártó ’95-ös amerikai útja – reagált a külügy

A JOBBIK 11 MINISZTÉRIUM FELÁLLÍTÁSÁT TERVEZI. ÖNÁLLÓ MINISZTÉRIUMOT KAPNA AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY A 2018-AS JOBBIK KORMÁNYBAN. MA DÉLUTÁN ÜL LE EGYEZTETNI A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL AZ ELLENZÉK EGY RÉSZE. GYURCSÁNY FERENC MEGHÍVÁSÁT A JOBBIK ELUTASÍTOTTA, AZ MSZP ÉS AZ LMP VISZONT TÁRGYALÓASZTALHOZ ÜL. AZ LMP A HÉTFÕI NAPON TÁRGYAL KÜLÖN A JOBBIKKAL. NYILVÁNOS VITÁRA HÍVTA SZÉL BERNADETT, AZ LMP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE VÁLASZTÓKERÜLETI FIDESZES ELLENFELÉT, CSENGER-ZALÁN ZSOLTOT. MIGRÁNSOZÓS VIDEÓVAL JELENTKEZETT BRÜSSZELBÕL DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE. PÁRBESZÉD: VÁNDORCIRKUSZT RENDEZ A FIDESZ AZ EURÓPAI VÁROSOKBAN. FÓRUMOKKAL, SZÓRÓLAPOKKAL ÉS RENDEZVÉNYEKKEL PRÓBÁLJÁK MEG SZAVAZÁSRA BUZDÍTANI PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKAT. IZRAELI LAP: RÉSZBEN ANTISZEMITA BESZÉDET TARTOTT ORBÁN VIKTOR MÁRCIUS 15-ÉN. BLOOMBERG: MOST ELÕSZÖR NEM LESZ SÉTAGALOPP A VÁLASZTÁS ORBÁN VIKTORNAK. NÉMET LAP: MAFFIASZERÛEN MÛKÖDIK A MAGYAR KORMÁNY, ORBÁN ROKONAI PEDIG CSALÁSOK ÁRÁN GAZDAGODNAK. WASHINGTON POST: ORBÁN BEÁLLT A FÓLIASISAKOS ÖSSZEESKÜVÉS-HÍVÕK KÖZÉ. IRÁNYTÛ INTÉZET: A DUNAÚJVÁROSI VÁLASZTÓKÖRZETBEN 4 SZÁZALÉK AZ ELTÉRÉS A KORMÁNYPÁRTI, ÉS A JOBBIKOS JELÖLT TÁMOGATOTTSÁGÁBAN. A NÓGRÁD MEGYEI 1-ES KÖRZETBEN, SALGÓTARJÁNBAN IS A JOBBIK JELÖLTJE A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI. CSAK A RÉSZVÉTELI ARÁNY A KÉRDÉS AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON. AZ EGYETLEN KOMOLY ELLENZÉKI JELÖLTET NEM ENGEDTÉK INDULNI, ÍGY PUTYIN GYÕZELME BORÍTÉKOLHATÓ. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK SZERINT VLAGYIMIR PUTYIN VÁRHATÓAN A SZAVAZATOK TÖBB MINT 60 %-VAL NYER. KIJEVBEN ÉS LEMBERGBEN IS TÜNTETNEK AZ UKRÁNOK AZ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT. A HAVAZÁS MIATT KÁRPÁTALJA 81 TELEPÜLÉSÉN SZÜNETELT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS, ÉS AKADOZOTT A KÖZLEKEDÉS. ÖSSZEÜL A BRIT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS, HOGY MILYEN TOVÁBBI LÉPÉSEKET TEGYEN A SZKRIPAL-ÜGYBEN. OROSZORSZÁG EU-NAGYKÖVETE SZERINT EGY BRIT KATONAI LABORATÓRIUM LEHETETT AZ IDEGMÉREG FORRÁSA, A BRITEK CÁFOLJÁK. AUTÓSTUL RONTOTT EGY ÉJSZAKAI KLUBBA NAGY-BRITANNIÁBAN EGY FÉRFI, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. LETILTOTTÁK A FACEBOOKRÓL A TRUMP-KAMPÁNYT SEGÍTÕ CÉGET. TÖBB SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG AZ OSCAR-DÍJAKRÓL DÖNTÕ AMERIKAI FILMAKADÉMIA ELNÖKÉT, JOHN BAILEYT. HELSINKIBEN TARTANAK NEM HIVATALOS TALÁLKOZÓT AMERIKAI ÉS ÉSZAK-KOREAI ILLETÉKESEK. NÉMET LAP: A NÉMET HÍRSZERZÉS SZERINT EURÓPÁT IS ELÉRHETIK AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMTÖLTETÛ RAKÉTÁK. BIZTONSÁGI ÁLLÁSOKAT TÁMADTAK MEG, ÉS LEGALÁBB ÖT RENDÕRT MEGÖLTEK A TÁLIBOK KABULTÓL ÉSZAKNYUGATRA. TÛZSZÜNETRÕL TÁRGYAL AZ ENSZ-SZEL AZ EGYIK KELET-GÚTAI FELKELÕ CSOPORT. ÚJABB VOLT ALELNÖKÖT VETTEK ÕRIZETBE IRÁNBAN, PÁR NAPON BELÜL MÁR A MÁSODIKAT. 60 EZER EMBER MENEKÜLT EL A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBÓL KÉT ETNIKAI CSOPORT KÖZÖTT KIROBBANT ERÕSZAK MIATT. SAJÁT PÉNZT VEZETETT BE EGY VÁROS VENEZUELÁBAN, HOGY ENYHÍTSE AZ ORSZÁGBAN FENNÁLLÓ KÉSZPÉNZHIÁNYT. AUSZTRÁLIA DÉLI RÉSZÉN 40 TELEPÜLÉST FENYEGET BOZÓTTÛZ, A NÖVÉNYZET MÉG SZOMBATON KAPOTT LÁNGRA. TOVÁBBI HAVAZÁSRA, VIHAROS SZÉLRE, HÓFÚVÁSRA FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIA AZ ORSZÁG KELETI RÉSZÉBEN. OMSZ: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN VANNAK MÉG ÉRVÉNYBEN MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉSEK, RIASZTÁSOK. GYÕR-MOSON-SOPRON, HEVES ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉS VAN ÉRVÉNYBEN GYENGE HÓFÚVÁS VESZÉLYE MIATT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN ÓNOS ESÕRE IS FIGYELMEZTET A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. A MAGYAR KÖZÚT AZT KÉRI, AKI TEHETI, NE INDULJON MOST ÚTNAK ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON. KÖZÚTI ÉS LÉGI FELADATOKAT IS ELLÁT A MAGYAR HONVÉDSÉG A RENDKÍVÜLI TÉLI IDÕJÁRÁSI HELYZETBEN. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN TÖBB ÚTSZAKASZ IS JÁRHATATLANNÁ VÁLT A RENDKÍVÜLI IDÕJÁRÁS MIATT. OKF: VASÁRNAP DÉLIG CSAKNEM NÉGYSZÁZ ESETBEN KELLETT BEAVATKOZNIUK A TÛZOLTÓKNAK.