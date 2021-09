Szigorúbb büntetés kiszabását kezdeményezi az ügyészség a fogolyzendülésben résztvevő, többszörös visszaeső elkövetőkre

A Fővárosi Törvényszék 2021. május 7-én kihirdetett ítéletével a többszörös visszaeső két vádlottat bűnösnek mondta ki fogolyzendülés bűntettében, amelyért őket személyenként 4 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsáthatóak. Az irányadó történeti tényállás szerint a jelenleg is más büntetőügyben jogerős szabadságvesztését töltő két vádlott – az elkövetés óta időközben elhalálozott harmadik társukkal együtt – 2018. január 6-án a büntetés-végrehajtási intézet gyógyító és terápiás részlegében lévő zárkájuk bezárást elrendelő körletfelügyelői utasításnak ellenszegülve, a zárkában lévő ágyaikkal a zárka bejáratát eltorlaszolták és trágár szavakkal illették a rendbontásuk miatt a helyszínre vezényelt biztonsági állományt, valamint követelték az intézet parancsnokának helyszínre jövetelét. Többszöri felszólításuk ellenére is akadályozták a büntetés-végrehajtási intézet rendjének helyreállítását. Végül a zárkaajtó leemelése és a vádlottakkal szemben könnygáz alkalmazása után sikerült a vádlottak tettleges ellenállását letörni és őket orvosi vizsgálatra előállítani. Az elsőfokú ítélet ellen az eljáró ügyész mindkét vádlott terhére, azok további, az őrökkel szembeni erőszakos cselekvősége tényállásba emeléséért, a vádirat szerinti súlyosabb jogi minősítés megállapításáért, valamint a kiszabott büntetések tartamának jelentős felemeléséért élt fellebbezési jogával. A határozat ellen a két vádlott és védőik bűncselekmény hiányában történő felmentésért, valamint az I. rendű vádlott védője enyhítés céljából is jelentettek be fellebbezéseket. A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezés indokaival egyetértve, indítványával kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál a terhelő történeti tényállás kiegészítését, arra alapítottan súlyosabb jogi minősítés alkalmazását és a vádlottak büntetésének súlyosítását, a védelmi fellebbezések egyidejű elutasításával. 2 A bűnügyben korábban kibocsátott ügyészségi közlemények itt olvashatóak: http://ugyeszseg.hu/agyakkal-torlaszoltak-el-a-zarkaajtot-a-fegyhazban-a-zendulok-A Fővárosi Törvényszék 2021. május 7-én kihirdetett ítéletével a többszörös visszaeső két vádlottat bűnösnek mondta ki fogolyzendülés bűntettében, amelyért őket személyenként 4 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsáthatóak. Az irányadó történeti tényállás szerint a jelenleg is más büntetőügyben jogerős szabadságvesztését töltő két vádlott – az elkövetés óta időközben elhalálozott harmadik társukkal együtt – 2018. január 6-án a büntetés-végrehajtási intézet gyógyító és terápiás részlegében lévő zárkájuk bezárást elrendelő körletfelügyelői utasításnak ellenszegülve, a zárkában lévő ágyaikkal a zárka bejáratát eltorlaszolták és trágár szavakkal illették a rendbontásuk miatt a helyszínre vezényelt biztonsági állományt, valamint követelték az intézet parancsnokának helyszínre jövetelét. Többszöri felszólításuk ellenére is akadályozták a büntetés-végrehajtási intézet rendjének helyreállítását.

Végül a zárkaajtó leemelése és a vádlottakkal szemben könnygáz alkalmazása után sikerült a vádlottak tettleges ellenállását letörni és őket orvosi vizsgálatra előállítani. Az elsőfokú ítélet ellen az eljáró ügyész mindkét vádlott terhére, azok további, az őrökkel szembeni erőszakos cselekvősége tényállásba emeléséért, a vádirat szerinti súlyosabb jogi minősítés megállapításáért, valamint a kiszabott büntetések tartamának jelentős felemeléséért élt fellebbezési jogával. A határozat ellen a két vádlott és védőik bűncselekmény hiányában történő felmentésért, valamint az I. rendű vádlott védője enyhítés céljából is jelentettek be fellebbezéseket.

A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezés indokaival egyetértve, indítványával kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál a terhelő történeti tényállás kiegészítését, arra alapítottan súlyosabb jogi minősítés alkalmazását és a vádlottak büntetésének súlyosítását, a védelmi fellebbezések egyidejű elutasításával.

