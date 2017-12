Szigorú szabályok szerint zajlik a tűzijátékok értékesítése

MÁR AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN IS TERJESZTI A TERRORFENYEGETETTSÉG ÉRZÉSÉT A KORMÁNY - ABCÚG. A KABINET UTASÍTÁSA SZERINT AZ INTÉZMÉNYEKNEK FÉL ÉVÜK VAN ARRA, HOGY TERRORELLENES INTÉZKEDÉSI TERVET DOLGOZZANAK KI VÉSZHELYZET ESETÉRE. 2017 UTOLSÓ NAPJAIBAN IS ÚJABB MILLIÁRDOS MEGBÍZÁSOKAT KAPTAK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI. MÉSZÁROS BARÁTJA IS JÓL JÁRT, AZ ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ DUNA ASZFALT ÉPÍTHETI AZ M44-ES ÚT KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTTI SZAKASZÁT. NAGYJÁBÓL 6%-KAL NÉPSZERÛBB A FIDESZ AZ ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZÕ VÁLASZTÓK KÖZÖTT, MINT A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN - PUBLICUS. LMP: A FIDESZES CSALÁDPOLITIKA TELJES KUDARCA: EGYRE TÖBB MAGYAR GYEREK SZÜLETIK KÜLFÖLDÖN. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKI VIZSGÁLATRA SZÁMÍTHAT A KÖVETKEZÕ HÓNAPOKBAN AZ MSZP, A DK, AZ EGYÜTT, A PÁRBESZÉD ÉS A LIBERÁLISOK PÁRTALAPÍTVÁNYA IS. A KORMÁNYPÁRTOKAT UGYANAKKOR A VÁLASZTÁSOKIG MÁR BIZTOS NEM VIZSGÁLJA AZ ÁSZ - DERÜL KI A SZERVEZET JÖVÕ ÉVI ELLENÕRZÉSI TERVÉBÕL. ISMÉT POLGÁRMESTER LENNE A VOLT FIDESZES ÁLMOSDI POLGÁRMESTER, AKIT A NAPOKBAN GYANÚSÍTOTTAK MEG SIKKASZTÁSSAL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL - MN. KÖTELES ISTVÁNT IDÉN OKTÓBERBEN FOSZTOTTÁK MEG TISZTSÉGÉTÕL, UTÓDJÁT JANUÁR 28-ÁN VÁLASZTJÁK MEG. DK: A KORMÁNY MONDJA LE A PEDOFÍLIÁT PROPAGÁLÓ SZÉLSÕJOBBOLDALI MILO YIANNOPOULOS RÉSZVÉTELÉT A KORMÁNYZATI KONFERENCIÁN! A NEMZETKÖZI SPORTÚJSÁGÍRÓK HOSSZÚ KATINKÁT VÁLASZTOTTÁK A MÁSODIK LEGJOBB NÕI SPORTOLÓNAK. JÖVÕRE ÁTLAGOSAN 12%-KAL NÕ A VASUTASOK, A POSTAI ALKALMAZOTTAK, A KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOKNÁL ÉS A VÍZIKÖZMÛCÉGEKNÉL DOLGOZÓK BÉRE. CSERELAKÁST KAPHATNAK AZOK A HÕS UTCAI LAKÓK, AKIKNEK NINCS TARTOZÁSA, MIUTÁN FELSZÁMOLJÁK AZ ORSZÁG LEGHÍRHEDTEBB GETTÓJÁT. TOVÁBBRA SEM SIKERÜLT ÜZEMELTETÕT TALÁLNI A SZOMBATHELYI STADIONRA. TÚSZOKAT EJTETT EGY HARKIVI POSTAHIVATALBAN, UKRAJNÁBAN EGY FÉRFI, AKINÉL A RENDÕRSÉG SZERINT POKOLGÉP VAN. ELFOGTÁK AZ OROSZ HATÓSÁGOK AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT A SZERDAI SZENTPÉTERVÁRI ROBBANTÁSÉRT FELELÕS. MENEDÉKET KAPOTT GÖRÖGORSZÁGBAN EGY TÖRÖK KATONASZÖKEVÉNY, AKI A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLET UTÁN MENEKÜLT GÖRÖGORSZÁGBA. TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: GÖRÖGORSZÁG DÖNTÉSÉVEL ÚJRA MEGMUTATTA, HOGY EGY OLYAN ÁLLAM, AMELY VÉDI ÉS FELKAROLJA A PUCCSISTÁKAT. VLAGYIMIR PUTYIN: MÉG A JELENLEGI, NEM EGYSZERÛ NEMZETKÖZI HELYZETBEN IS SIKERÜLT BIZTOSÍTANI AZ OROSZ-MAGYAR KAPCSOLATOK KONSTRUKTÍV FEJLESZTÉSÉT. HELYT ADNA OROSZORSZÁG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS ÉSZAK-KOREA KÖZÖTTI TÁRGYALÁSOKNAK, HA ERRE FELKÉRNÉK. TÖBB ALKALOMMAL IS KÕOLAJJAL LÁTTÁK EL ÉSZAK-KOREÁT OROSZ TANKERHAJÓK AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN AZ ENSZ BT EZT TILTÓ HATÁROZATAI ELLENÉRE. HELYBENHAGYTA AZ OROSZ LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, HOGY ALEKSZEJ NAVALNIJ NEM INDULHAT A JÖVÕ ÉVI OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON. NEM MOND LE AZ ATOMFEGYVEREIRÕL PHENJAN, AMÍG "AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS SZÖVETSÉGESEI FOLYTATJÁK A ZSAROLÁST ÉS A HADGYAKORLATOKAT". A KLÍMAVÁLTOZÁSON VICCELÕDÖTT DONALD TRUMP, MIUTÁN SZOKATLANUL HIDEG IDÕ CSAPOTT LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI PARTVIDÉKÉRE. TRUMP TWITTER-OLDALÁN ÚGY FOGALMAZOTT: "JÓL JÖNNE MOST EGY KIS GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS". TRUMP: AZ OROSZORSZÁGGAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK ROSSZ FÉNYT VETNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA - THE NEW YORK TIMES. KIJEV: A KISZABADÍTOTT UKRÁN FOGLYOK KÖZÜL TÖBBET MEGKÍNOZTAK A SZAKADÁROK. EGY FELMÉRÉS SZERINT A NÉMETEK TÖBBSÉGE SZERINT ELÉGTELEN AZ UNIÓS KÜLSÕ HATÁR VÉDELME. A MENEKÜLTÜGYI SZABÁLYOK UNIÓS ÖSSZEHANGOLÁSÁT SÜRGETI A BAJOR CSU. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE EGY HÚSZÉVES PALESZTIN FÉRFI A GÁZAI ÖVEZETBEN, MIUTÁN TÁRSAIVAL PÉNTEKEN IZRAELI KATONÁKKAL CSAPTAK ÖSSZE. HIVATALOSAN IS BEJELENTETTÉK, HOGY AZ ARANYLABDÁS FOCISTA, GEORGE WEAH NYERTE A LIBÉRIAI ELNÖKVÁLASZTÁST. AZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT TÖBB MEGYÉRE FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZOMBATON. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY FÉRFIT A NÓGRÁD MEGYEI DEJTÁR KÖZELÉBEN, TELJES ÚTLEZÁRÁS VAN ÉRVÉNYBEN. 49 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SZALAY GYÖNGYI HÉTSZERES VILÁGBAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕ. LETÉRT AZ ÚTRÓL, ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 14-ES FÕÚTON A VÁMOSSZABADI HATÁRÁTLÉPÉSI PONT KÖZELÉBEN, KETTEN MEGHALTAK. SÚLYOS SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉST SZENVEDETT KÉT IDÕS EMBER EGY CSALÁDI HÁZBAN VÁCON, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK ÕKET. SZAMÁRKÖHÖGÉSSEL KEZELNEK KÉT BUDAPESTEN SZÜLETETT CSECSEMÕT. LAKÁSTÛZBEN ÉLETÉT VESZTETTE EGY FÉRFI ÓZDON SZOMBATON DÉLUTÁN. MEGHALT CSEH ANDRÁS RAJZFILMRENDEZÕ, A FRAKK- ÉS A VACKOR-MESÉK EGYIK ALKOTÓJA.