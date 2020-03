Szigorú intézkedések születtek a szociális intézményekben élők védelmére

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette: orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagyarányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges. 85-re nőtt az új koronavírussal fertőzött betegek száma hazánkban. Közülük 10 iráni, 1 brit, 1 kazah és 73 magyar állampolgár. Heten meggyógyultak. A WHO álláspontja szerint jelenleg nincs értelme Magyarország teljes lakosságát szűrni, a teszteket csak azoknál érdemes elvégezni, akik tüneteket mutatnak vagy találkoztak koronavírusos fertőzöttel – hangzott el a Kossuth Rádióban. Gyűjtést indítottak a Hírtv dolgozói, hogy segítsék a koronavírus elleni védekezést és a gyógyítást. Csatornánk 300 dolgozója saját fizetéséből ezer Ft-ot ajánlott fel, így 300 ezer Ft gyűlt össze, amelyet a Szent László kórház alapítványának juttatunk el Szent László és a Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítvány számlaszáma: 11705008-29919907. A balliberális médiumok, az Index, és a 444 közben saját magának gyűjt a koronavírusra hivatkozva. Azonnali adományt kapott az Uzsoki Utcai Kórház a BDPST Group ingatlanfejlesztő társaságtól. Ebből többek között két ultramodern lélegeztetőgépet vásárol az egészségügyi intézmény. Tiborcz István, a társaság többségi tulajdonosa hangsúlyozta: összefogásra van szükség, hogy mindenki a saját eszközeivel segítse a járvány elleni küzdelmet, az egészségügyi dolgozók munkáját. Arra kéri a parlamenti pártok képviselőit Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, hogy a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciójához hasonlóan szavazzák meg jövő héten a „koronavírus-törvényt". A kormány megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy megvédje a munkahelyeket, de szükség esetén készen állnak arra, hogy további intézkedéseket tegyenek - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter az ATV-n. A Diákhitel Központ a csütörtökön hatályba lépett kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően - törlesztési moratóriumot hirdetett a diákhitelek 207,4 milliárd forintnyi tőke- és kamattartozására mind a 166 ezer ügyfele számára december 31-ig. A Magyar Nemzeti Bank a koronavírus-járvány idején is elvárja a bankoktól, hogy - biztonsági intézkedésekkel - mindig kellő számú bankfiók szolgálja ki az ügyfeleket - nyilatkozta Kandrács Csaba jegybanki alelnök. A járványügyi helyzet fokozódása óta érezhető több ágazatban is, hogy komoly problémák merülhetnek fel, ezért is hozott a kormány rendkívüli intézkedéseket már most - mondta Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: a cél az, hogy a vállalkozások levegőhöz jussanak, a családok pedig ne veszítsék el a most előállt krízishelyzetben teljesen az egzisztenciájukat. Emmi: Szigorú intézkedések születtek a szociális intézményekben élők védelmére, mert az időseket, fogyatékossággal élő embereket ápoló otthonokban az új típusú koronavírus gyorsan elterjedhet és súlyos következményeket okozhat. A koronavírus-járvány lassítása és megfékezése érdekében újabb telefonos, közterületi és közösségimédia-kampányt indít a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester telefonon tájékoztatja a budapestieket, új plakátokat tesznek ki, és művészek, ismert emberek közösségi oldalaikon hívják fel a figyelmet az idősek védelmére - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A fővárosi önkormányzat felvette a kapcsolatot a budapesti plázák üzemeltetőivel, hogy a koronavírus-járvány miatt átmenetileg tegyék lehetővé a bevásárlóközpontok parkolóinak ingyenes használatát - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Teljes kompetenciazavar jellemzi a fővárosi önkormányzatot a koronavírus-járvány elleni védekezésben - írja a Magyar Nemzet. A lap birtokába került levelezésből kiderül: a főváros a veszélyhelyzet közepette - hatáskörén túlterjeszkedve - a budapesti szakrendelők átmeneti, régiós átszervezését javasolja. Közterületi és külterületi szolgálattal segíti az Országos Polgárőr Szövetség a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet enyhítését. Minden arról szól most ebben az országban, hogy minél kevesebb áldozata legyen a járványnak – hangsúlyozta Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az áruszállítás előtt nem zárták le a határokat, emiatt is fokozottan védik az élelmiszereket a szennyeződéstől – mondta el Pleva György, a NÉBIH élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Új szabályok vonatkoznak a csomagküldő-, és az üzleten kívüli kereskedelemre, valamint a közbeszerzésekre a koronavírus-járvány miatt a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint. Gyorsan és gördülékenyen zajlik az átállás a digitális munkarendre az új koronavírus-járvány idején - jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Nemzetnek. Önkéntes segítőket toboroz Szekszárd Önkormányzata. Feladatuk az otthon maradt idősek dolgainak intézése. Az akció meghirdetésével szinte egy időben a csalók is megjelentek. Öt nap alatt több mint negyvenezer ember csatlakozott a 777 Közösség Egyesület imaláncához. A cél, hogy a koronavírus idején felhívják az emberek figyelmet az ima erejére és a keresztény felelősségre. Rendkívüli műsorrend a Hír TV-ben: naponta háromórás, élő műsorfolyamban számol be a Hír TV a koronavírus járványról. A Híradó és a Magyarország élőben című háttérműsor különkiadása 17:00 - 20:00-ig a legfontosabb információkkal, élő bejelentkezésekkel és interjúkkal jelentkezik. Elindult egy új esti beszélgetős műsor Bayer Zsolt és G. Fodor Gábor részvételével. A megszokott időpontokban továbbra is lesz Sajtóklub, Keménymag, Credo, Troll, Civil kör és Bayer show. A szlovák és a magyar hatóságok újra megnyitották a komáromi határátkelőt a két ország állampolgárai számára, így nem kell mintegy száz kilométert kerülniük a térségben élőknek - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán. Nincs fertőzött a külföldön szolgáló ösztöndíjasok között - ezt mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Potápi Árpád János úgy fogalmazott: minden segítséget megadnak a külföldön szolgálatot teljesítő ösztöndíjasoknak. Egynapos rendkívüli plenáris ülést hívott össze jövő hét csütörtökre David Sassoli, az Európai Parlament elnöke az EP-képviselőcsoportok vezetőivel folytatott videokonferenciát követően. Az Európai Bizottság ideiglenes keretrendszert fogadott el az állami támogatási szabályok rugalmasságáról a gazdasági szereplők támogatása érdekében a koronavírus-járvány okozta károk mérséklésére. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 244 523-ra nőtt szerte a világon a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 10 030, és 86 026 ember meggyógyult. Az elmúlt huszonnégy órában 427-tel 3405-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzötteké összesen 41 035-re nőtt. Olaszország után Spanyolországban és Franciaországban a legsúlyosabb a helyzet. Madrid elrendelte a szállodák bezárását, Párizs pedig próbálja betartatni a lakossággal a kijárási tilalmat. Bocsánatot kért a vuhani rendőrség a koronavírusra elsők között figyelmeztető helyi orvos előállítása miatt, aki később maga is a fertőzés áldozatává esett - adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. Szlovénia egész területére kijárási korlátozásokat jelentett be Ales Hojs belügyminiszter. Péntek 8 órától Szerbia teljesen lezárja határait a bejövő személyi forgalom előtt - jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján Aleksandar Vucic szerb elnök. Pozitív lett a tesztje II. Albert, monacói hercegnek is. Sajtóhírek szerint azonban az uralkodó állapota nem ad okot aggodalomra, továbbra is lakásából fog dolgozni. A világ hadban áll a SARS-CoV-2 koronavírussal - jelentette ki António Guterres ENSZ-főtitkár. Zárlat alatt van egész Kalifornia, az új koronavírus terjedése miatt senki nem hagyhatja el az otthonát - rendelte el Gavin Newsom, a nyugati parti tagállam kormányzója. Az amerikai republikánusok beterjesztették a szenátusban a mintegy 1000 milliárd dolláros gazdaságélénkítő tervet, amely az új típusú koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés következményeit próbálja enyhíteni. Nem lesz Camp Davidben G7-es csúcs, helyette videókonferenciát tartanak - jelentette be Judd Deere, a Fehér Ház helyettes szóvivője . Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a következő tizenkét hétben bizonyosra vehető a fordulat az új típusú koronavírus okozta nagy-britanniai járvány elleni harcban. Ma 8 órától Szerbia - állampolgárságtól és az átkelőhely típusától függetlenül - valamennyi határátkelőhelyét lezárta a belépő személyforgalom előtt a koronovírus-járvány miatt. Nyolc óránál is többet kell várakozniuk a kamionoknak a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán. Közveszéllyel fenyegetés miatt indítottak eljárást az ellen a 23 éves Nógrád megyei férfi ellen, aki a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban terjesztett rémhíreket Nógrád megyében - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Három Magyarországról hazautazó kínai vívót diagnosztizáltak a vírusfertőzéssel Pekingben - adta hírül a kínai vívószövetség. A Nemzetközi Automobil-szövetség a hivatalos honlapján tudatta, hogy elhalasztja a Holland Nagydíjat, a Spanyol Nagydíjat és a Monacói Nagydíjat is. A válogatók kivételével minden versenyt törölt május 31-ig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a koronavírus-járvány miatt.