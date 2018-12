Szigorodhatnak a fegyelmi szabályok az Országgyűlésben

A házelnök úgy fogalmazott, hogy anarchiába hajló, eszetlen rendbontás történt szerdán a Parlamentben és a Kossuth téren. Kövér László úgy vélekedett, hogy az ellenzéki képviselők olyan mértékben frusztráltak, hogy egyszerűen nem képesek a józan mérlegelésre és a higgadt stratégia-készítésre.

Még nem javasoltam semmit, tehát én magam is hagyom, hogy ülepedjen bennem az az élmény, amiért engem is ért ott, meg a kormánypárti képviselőket, tehát azért arra lélekben nem voltunk fölkészülve, hogy ne csak akadályozza meg, és az akadályozza meg az ellenzéket a fizikai tettlegességben, hogy egyharmad mandátummal rendelkeznek és nagy valószínűséggel alulmaradtak volna egy ilyen erőpróbában, de szemlátomást igény az lett volna rá. Főleg, meglepetésemre, leginkább a hölgyek voltak azok, akik a legvérmesebbek voltak, még a verbális agresszióban is ők szoktak egyébként a parlamenti felszólalásokban a legmesszebb elmenni, ami nem válik igazából a nemük dicsőségére – mondta el a rádióban a házelnök.