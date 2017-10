Szigorították a szmogrendeletet

Szűkítette a Fővárosi Közgyűlés a budapesti szmogriadó idején használható gépjárművek körét is. Jövő október 1-je után a riasztási fokozat elrendelésekor korlátozzák az Euro 3-as dízelüzemű gépjárművek forgalmát is, rá egy évre, 2019. október 1-jétől pedig már az Euro 4-es dízelüzemű gépjárművek sem közlekedhetnek majd ilyenkor. A riasztási fokozat elrendelése után tilos lesz közlekedni a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárokkal is.