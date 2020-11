Szigorítások a mindennapokban

5203 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 152 659-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3281-re emelkedett, 34 185-en meggyógyultak. Magyarország a jól védekező államok közé tartozik - mondta Gulyás Gergely a Magyar Nemzetnek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy az elhunytak száma egymillió lakosra vetítve Magyarországon 317, az Európai Unióban 481. Hatalmas lépést jelent majd a védekezésben, ha az emberek fele megkapja a koronavírus elleni oltást - mondta az egészségügyi államtitkár a Hír TV-ben. Horváth Ildikó szerint az egészségügy bírni fogja a növekvő terhelést, folyamatos átszervezéssel bővítik a kapacitásokat. A koronavírus-fertőzésből gyógyultak vérplazma adásával segíthetnek a súlyos betegeknek - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A kormánynak minden élet számít, míg a Jobbiknak semmi sem drága - így reagált a miniszterelnök a parlamentben Jakab Péter azonnali kérdésére, aki további járványellenes intézkedéseket követelt. Hétfőtől a kórházakban, keddtől az utcákon is találkozhatnak az emberek katonákkal, akik továbbra is részt vesznek a határvédelmi feladatokban és az intézmény-fertőtlenítésekben is - mondta Torba Attila alezredes. Semmilyen következménye nincs a baloldalon az álhírterjesztésnek – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a parlamentben. Az ellenzék politikai célból valótlanságokat terjeszt a parlamentben is és hergeli az embereket - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ha a baloldalon múlik, már jóval súlyosabb lenne a járványhelyzet - reagálta a Fidesz Barkóczi Balázsnak, a Demokratikus Koalíció szóvivőjének hétfői kijelentéseire. Tiltakozásképp kivonultak a Parlament ülésteremből a FIDESZ-KDNP-frakció képviselői, amikor Korózs Lajos napirend előtt felszólalása volt. A kormánypártok szerint a kamuvideós, statisztika hamisító Korózs Lajosnak nincs helye a járvánnyal foglalkozó népjóléti bizottságban. Az ellenzék legkésőbb 2021. október 23-án, az előválasztások lebonyolítása után megnevezi közös miniszterelnök-jelöltjét és a 106 közös egyéni képviselőjelöltjét - olvasható a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös közleményében. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportja szerint megszorító intézkedésekkel készül 2021-re Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A magyar kormány nem a szociális segélyezést, hanem a munkahelyek megtartását tartja megoldásnak a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, ezért támogatja a munkáltatók beruházásait - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Az Országgyűlés számos adóváltoztatásról döntött a kormány javaslatára. Egyebek között lehetővé tette, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a vállalkozások áfabevallás-tervezetét a hozzá beérkező számlaadatok birtokában. A pedagógiai szakszolgálatnál dolgozókra is vonatkozik a heti rendszerességű koronavírus-tesztelés – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. Az elmúlt tíz év következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a kormány képes segítséget nyújtani a családoknak és a vállalkozásoknak - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Jász-Plasztik Kft beruházásának bemutatásakor. ITM: Eddig több mint 33 ezer fiatalnak nyújtottak segítséget a különböző diákhitel-konstrukciók a koronavírus-járvány idején, és ez a szám év végére 40 ezer fölé emelkedhet. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a 2019-es költségvetés végrehajtása megfelelt a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak - közölte az ÁSZ a tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási törvény parlamenti elfogadása alkalmából. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta Gottfried Péter jelölését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába, 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal. Az uniós források kapcsán Lengyelország nyitott konstruktív, az uniós alapszerződéssel összhangban lévő megoldásokra - közölte a lengyel kormányszóvivő, miután Varsó megvétózta az EU költségvetéséről és a helyreállítási alapról szóló határozatot. Lengyelország olyan új javaslatokat vár az Európai Unió részéről, amelyek összhangban állnak az uniós szerződésekkel - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Csaknem 55 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,3 millió, a gyógyultaké pedig 35,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság egy újabb, potenciálisan hatékony oltóanyag lehetséges vásárlását biztosító szerződést hagyott jóvá a CureVac német gyógyszervállalattal - jelentette be a brüsszeli testület elnöke. A szerződés 450 millió adag oltóanyagra vonatkozik. Ismét gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, keddre megint csaknem 12 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, a kormányfő pedig azt jósolta, hogy három hét múlva számuk akár húszezerre is felmehet. Jelentősen lelassult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Hétfőn 5406 új fertőzöttet szűrtek ki, amely 642-vel kevesebb, mint egy hete. A Moderna amerikai gyógyszergyár bejelentette, hogy az első eredmények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű kísérletek során. Belgrádban olyan sokan szeretnének koronavírus-tesztet végeztetni, hogy a szerb főváros hatóságai a rossz időjárási viszonyok miatt sátrakat állítottak fel a tesztközpontok előtt kígyózó sorokban várakozó emberek számára. A szigorú korlátozások ellenére Olaszországban nőtt a teszteken szűrt fertőzöttek aránya. A Covid-19 elleni orosz vakcinával kapcsolatos együttműködés lehetőségeiről tárgyalt telefonon egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő. Egyelőre nem szigorítják tovább a koronavírus-járvány második hulláma miatt a hónap elején bevezetett korlátozásokat Németországban - jelentették be Berlinben. Tovább lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Spanyolországban, a százezer lakosra vetített esetszám 470-re csökkent a pénteki 498-ról. Iránban 13 053 új koronavírus-fertőzöttet, illetve 486 halálesetet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a kormány szigorúbb korlátozásokat tervez bevezetni a járvány megfékezésére. Több százan vonultak az utcára Bangkokban azért, hogy a thaiföldi parlament ne fogadja el az egyebek között a monarchia reformját is célzó alkotmánymódosításokat. A választások akkor érnek véget, ha a másik fél elismeri a vereségét, vagy ha kihirdetik a hivatalos eredményt, minden más előtte politika - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő a parlamentben az amerikai választásokkal kapcsolatban. Több mint 700 embert vettek őrizetbe a vasárnapi ellenzéki tüntetés után Fehéroroszországban - közölték az ottani hatóságok. Befejezték a Franciaországban ismét kiadott, Mohamed prófétáról készült karikatúrák ellen tüntető keményvonalas iszlamisták a demonstrációkat Pakisztánban azt követően, hogy megegyezésre jutottak az iszlámábádi kormánnyal. Irakban kivégeztek huszonegy, terrorizmus miatt elítélt férfit. Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX magán társaság első üzemszerűen indított űrhajója, fedélzetén három amerikai és egy japán asztronautával, akik tavaszig dolgoznak majd az űrállomáson. A természeti katasztrófák többségét a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás okozta az utóbbi tíz évben a vöröskereszt Genfben nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint. Romániában előzetes letartóztatásba helyeztek egy afgán embercsempészt, aki megkéselte honfitársát, mert az illető nem akart Magyarországra úszni a Fekete-Körösben - közölte az Agerpres hírügynökség az ügyészség közlésére hivatkozva. Két év tíz hónap börtönbüntetésre ítélt és öt évre kiutasított Magyarországról egy szerb embercsempészt a Nagyatádi Járásbíróság - tájékoztat a Somogy Megyei Főügyészség. Negyvenegy határsértőt találtak a magyar és román rendőrök egy kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen keddre virradóra - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. A Győri Járásbíróság elrendelte egy 34 éves férfi letartóztatását, aki feltört internetes profilon, önmagát másnak kiadva szexuális cselekményre kényszerített egy kiskorú lányt. Az elmúlt 24 órában 358 emberrel szemben intézkedett a kijárási tilalom megsértése miatt a rendőrség - mondta Kiss Róbert alezredes. Szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba a mentők négy lakót egy családi házból, a X. kerületi Pilisi utcából - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A kerékpáros közlekedés segítésére megállapodást kötött a MÁV-Start és a Magyar Kerékpárosklub. Év végéig felmérik a vasúttal kapcsolatos kerékpáros utazási szokásokat, elősegítik a kerékpárral történő munkába járást. Szoboszlai Dominik kikerült a magyar labdarúgó-válogatott keretéből a szerdai, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Az A-Híd VasasPlaket férfi vízilabdacsapata úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt nem vállalja az Eurokupa-szereplést. Háfra Noémi és Schatzl Nadine jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától, és a Győri Audi ETO KC-hoz igazol.