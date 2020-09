Szigorítanak a maszkviselés szabályain

Folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, eközben lazul a fegyelem a maszkviselés terén, ezért a kormány szigorításokat vezet be.

"Hoztunk néhány olyan döntést, amely szankciókat is elrendelt, például ha valaki egy boltban nem viseli a maszkot, akkor ő is kap egy büntetést, ez elkerülhetetlen, és a boltos is kap egy büntetést, és a boltos második esetben kap egy figyelmeztetést, harmadik esetben be fogjuk zárni az üzletet"