Szexuális ragadozók ellen emeltek vádat

Megosztás itt:

Az ügy két szigetszentmiklósi vádlottja régóta ismerte egymást. Közös szenvedélyük volt a kiskorú, velük azonos nemű személyekről készült pornográf felvételek gyűjtése. Ezeket otthonukban tárolták informatikai eszközökön. Gyakran osztották meg egymással az ilyen személyekkel kapcsolatos szexuális tapasztalataikat is. A fiatalabbik elkövető emellett egy tizennegyedik életévét be nem töltött fiút rendszeresen felcsábított a szigetszentmiklósi lakásába 2017 ősze és 2018 év eleje között és ott szexuális együttlétekre vette rá. Emellett róla pornográf felvételeket is készített, amelyek továbbított a másik vádlottnak, aki azokat továbbküldte más személynek is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kiskorú személlyel végzett szexuális együttlétek közül volt olyan is, amibe az idősebb elkövető személyesen is bekapcsolódott, amiért a sértettnek ötezer forintot fizetett. A fiatalabbik elkövető több környékbeli, jellemzően tizennégy év alatti fiúval is barátkozott. Több esetben is felhívta őket lakására és ott alkoholos itallal valamint cigarettával kínálta őket. Ezen alkalmakat arra használta, hogy a fiúkat fogdossa illetve nekik szexuális tartalmú ajánlatokat tegyen.

Volt olyan sértett, aki elfogadta a közeledését és vele az elkövető legalább öt alkalommal létesített szexuális kapcsolatot, amiért a fiúnak öt- és húszezer forint közötti összegeket fizetett ki. A Nemzeti Nyomozó Iroda által felderített ügyben a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség a két férfi ellen szexuális visszaélés bűntette, gyermekprostitúció kihasználásának bűntette, gyermekpornográfia bűntette valamint a fiatalabbik ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is vádat emelt.

Hír TV