Szex a politikában

A szexualitás elkezdett identitásként működni, benyomul a politikába és szétveri a hagyományos identitásokat – jelentette ki G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett az Identitás mint politikai fegyver című konferencián. A stratégiai igazgató ezt azzal magyarázta, hogy egy radikálisan új és veszélyes jelenség ütötte fel a fejét: a szex örömforrásból vált identitássá, az orvostudomány pedig kifejlesztett egy új szaknyelvet, amivel nem csak a cselekvéseket nevezik meg, hanem a korábban még deviánsnak tekintett embereket is.

A szex megy be a politikába

Most a John Lennon által megénekelt Imagine korszakát éljük, ebben a világban nincs mennyország és pokol, nincsenek nemzetek és nincs vallás. Lehet, hogy álmodozónak tartják, de higgyük el, hogy ez fog történni. Ennek alapján el lehet képzelni a szex és a politika viszonyát úgy is, ahogy régen gondolták: eszerint nincs köztük viszony, mert a szex kérdése a filozófia és a költészet tárgya, nem a politikáé. Azt is el lehet képzelni, hogy a politika bemegy a hálószobába és veszélyezteti a magánéletet, emiatt viszont megjelent az a törekvés, hogy a politikát tartsuk kint, mert nincs köze ahhoz, ami a paplan alatt történik. A harmadik elképzeléssel van a gond, mert ma abban élünk, hogy a szex megy be a politikába – mutatott rá.

