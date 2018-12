Szétfütyülte, kiabálta a parlamenti ülést az ellenzék

2018. DECEMBER 10., HÉTFÕ AZ ORSZÁGGYÛLÉS EGYETLEN SZAVAZÁSSAL ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉK KÖZEL 3000 MÓDOSÍTÓ JAVASLATÁT A TÚLÓRATÖRVÉNYRÕL. A SZAVAZÁS UTÁN AZ ELLENZÉK HANGOS SÍPSZÓVAL ÉS BEKIABÁLÁSOKKAL ZAVARTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS PLENÁRIS ÜLÉSÉT. A HÁZELNÖK VARGA LÁSZLÓ MSZP-S KÉPISELÕT KIZÁRTA AZ ÜLÉSNAPRÓL. KOCSIS MÁTÉ FIDESZ-FRAKCIÓVEZETÕ: A BALOLDALI ELLENZÉKI OBSTRUKCIÓT AZOK KEZDEMÉNYEZTÉK, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK: STRATÉGIAI JELENTÕSÉGET TULAJDONÍTUNK A FIDESZ ÉS A CDU KAPCSOLATAINAK. ORBÁN VIKTOR AZ ORSZÁGHÁZBAN FOGADTA DRAGAN COVICSOT, A BOSZNIA-HERCEGOVINAI HORVÁT DEMOKRATIKUS UNIÓ ELNÖKÉT. DEUTSCH TAMÁS: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ. HADHÁZY ÁKOS TÜNTETÉST SZERVEZETT A KÖZMÉDIA ELFOGULTSÁGA MIATT AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL, AZ ESEMÉNYEN NÉHÁNY SZÁZ EMBER GYÛLT ÖSSZE. KÁSLER MIKLÓS: ÚJ GAZDÁLKODÁSI RENDSZER VÁRHATÓ A KÓRHÁZAKBAN MAGYAR IDÕK. PÁLYÁZATOT ÍR KI A KORMÁNY A TANODÁK TÁMOGATÁSÁRA KÖZÖLTE FÜLÖP ATTILA. NAVRACSICS TIBOR: A KÖVETKEZÕ TÖBBÉVES UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA A LEGFONTOSABB ÜGY. POLITOLÓGUS: AZ EU MEGOSZTOTT A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN, NEM REAGÁL AZ EURÓPAI POLGÁROK AKARATÁRA. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: NINCS SOK ESÉLYE A FRANCIA BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRTOK BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁNAK A KORMÁNY ELLEN. AZ ORSZÁG "LEGNAGYOBB ADVENTI KOSZORÚJA" A DIÓSGYÕRI VÁR, MÁR KÉT BÁSTYÁJÁT VILÁGÍTJÁK MEG, ADVENT MÁSODIK NAPJÁT SZIMBOLIZÁLVA M1. ELHALASZTJÁK A KEDDRE TERVEZETT SORSDÖNTÕ BREXIT-SZAVAZÁST JELENTETTE BE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. A BRIT FONT 18 HAVI MÉLYPONTRA ZUHANT A DOLLÁRRAL SZEMBEN, MIUTÁN THERESA MAY BEJELENTETTE, HOGY AT ALSÓHÁZ NEM SZAVAZ A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL. UNIÓS BÍRÓSÁG: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZABADON VISSZAVONHATJA UNIÓS KILÉPÉSI SZÁNDÉKÁT. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: "LÉNYEGTELEN" AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG HÉTFÕI ÍTÉLETE. ELFOGADTÁK AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT A MARRÁKESI KONFERENCIÁN 150 ORSZÁG KÉPVISELÕJÉNEK RÉSZVÉTELÉVEL. OROSZORSZÁG SZERINT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA FONTOS A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS SZEMPONTJÁBÓL. FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA. BIZALMI SZAVAZÁST KÖVETEL AZ ÁTALAKULT BELGA KORMÁNYRÓL AZ ÚJ FLAMAND SZÖVETSÉG AMELY AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MIATT LÉPETT KI A KOALÍCIÓBÓL. A ROMÁN VÁLASZTÓK 69%-A SZERINT LE KELL VÁLTANI A VIORICA DANCILA VEZETTE BUKARESTI KORMÁNYT BCS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ INTÉZET. OROSZORSZÁG TOVÁBBRA IS AKADÁLYOZZA AZ UKRÁN KIKÖTÕK KÖZÖTTI KÖZLEKEDÉST A KERCSI-SZOROSON KERESZTÜL, JELENLEG 104 HAJÓ VÁR ÁTENGEDÉSRE. HÓVIHAROK DÚLNAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLKELETI VIDÉKEIN, TÖBB SZÁZEZREN MARADTAK ÁRAM NÉLKÜL. ÕRIZETBE VETTEK EGY TIZENÉVES FIÚT, AKI FELELÕS LEHET AZ OLASZ KLUBBAN KITÖRT HALÁLOS TÖMEGPÁNIKÉRT. FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY DÉL-KOREAI TAXIS A SZÖULI PARLAMENT ELÕTT, TILTAKOZÁSUL A KÖZÖSSÉGI TAXISZOLGÁLTATÓ PIACRA LÉPÉSE ELLEN. PASINJÁN PÁRTSZÖVETSÉGE NYERTE AZ ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁST ÖRMÉNYORSZÁGBAN. AZ ENSZ HUMANITÁRIUS KONVOJT KÜLDÖTT JORDÁNIÁBÓL SZÍRIÁBA. A LEGFRISSEBB ADATOK SZERINT 2011 MÁRCIUSA ÓTA 560 EZREN HALTAK MEG A SZÍRIAI HÁBORÚBAN. WHO: A JEMENI POLGÁRHÁBORÚ 2014-ES KIROBBANÁSA ÓTA 70 EZER EMBER SEBESÜLT MEG VAGY VESZTETTE ÉLETÉT A HARCOK MIATT. TÁVOLLÉTÉBEN ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE JOZEF ROHÁCOT A SZLOVÁK LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG, AZ ÍTÉLET JOGERÕS. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A FÕVÁROS XXI. KERÜLETÉBEN A WEISS MANFRÉD ÚTON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT EGY AUTÓ A 31-ES FÕÚTON, A SZENTMÁRTONKÁTA ÉS NAGYKÁTA KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. PÉNZHAMISÍTÁS MIATT LETARTÓZTATOTT NÉGY DOMBEGYHÁZI FÉRFIT A BÉKÉSCSABAI JÁRÁSBÍRÓSÁG. EGY KAMION ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT A 81-ES FÕÚTON SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.