Szétesőben az ellenzék vidéken

Nem tudtak megegyezni, ezért külön indulnak az ellenzéki pártok Pécsett. Az LMP ugyanis hiába szeretett volna a helyi összefogás tagja lenni, elutasították őket. Az ellenzéki szövetség azért döntött így, mert szerintük a zöldek most ugyanazt játszották el, mint a tavalyi országgyűlési választáson.

Országszerte nem a pécsi az egyetlen eset, hogy miközben az ellenzéki pártok az együttműködésről beszélnek, sorra buknak be a megállapodások. A fővárosban több kerületben, például Csepelen, Ferencvárosban és a Belvárosban sem tudtak megállapodni egymással.

Szétesőben Márki-Zay Péter mozgalma is - erről ír a Népszava. Hadházy Ákos ugyanis szerdán lemondott a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöki pozíciójáról. Ezzel a héttagú vezetésből már ketten távoztak. Hadházy a Népszavának megerősítette a hírt és azt mondta: nem érzi úgy, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak jó esélye lenne céljai betöltésére. A lapnak egyébként több alapító tag is arról beszélt, hogy komoly belső ellentétek feszítik a szervezetet és gond van a gazdálkodásukkal is.

Hír TV