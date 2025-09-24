Keresés

Belföld

Elég volt – Nem hagyta szó nélkül az államtitkár, hogy Hadházyék rárontottak egy szerzetesre + videó

2025. szeptember 24., szerda 12:27 | MTI
támadás szerzetes Hadházy Ákos reagálás

Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott, elég az erőszakból! - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

  • Elég volt – Nem hagyta szó nélkül az államtitkár, hogy Hadházyék rárontottak egy szerzetesre + videó

Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a Ferenciek terén kedden Hadházy Ákosék agresszívan egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a "bűne", hogy harangozott egy templomban.

"Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani!" - fogalmazott az államtitkár.

Íme, a botrányos jelenet: 

