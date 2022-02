„Szerencsétlen, ostoba” – így gyalázza Márki-Zay a migrációt ellenző embereket

Megosztás itt:

Ha ezt nem juttatjuk el mindenkihez, akkor még mindig rendkívül sok szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba ember emiatt fog a Fideszre szavazni – mondta Márki-Zay Péter a migrációval kapcsolatban. A baloldal jelöltje ezzel arra a hazugságára utalt, hogy „a Fidesz telepít be migránsokat”, ezt akarja eljuttatni mindenkihez. – Még egyszer mondom: kutatási adataink vannak, nem a levegőbe beszélek, sajnos még mindig ütős ez a téma, különösen vidéken, kistelepüléseken – sajnálkozott Márki-Zay azon, hogy a vidéki embereket érdekli az illegális bevándorlás okozta biztonsági fenyegetés.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje tehát megint a jobboldaliakat pocskondiázta, akik szerinte „szerencsétlen, megtévesztett, tájékozatlan vagy ostoba emberek.”

A felháborító mondatok 2021 novemberében hangzottak el egy Facebook-bejelentkezésben.

Gyurcsány jelöltje kifejtette: sokan azért nem szavaznak rá és szövetségeseire, mert attól tartanak, hogy egy kormányváltás után migránsokat telepítenének be. Márki-Zay persze azt nem tette hozzá, hogy ezt megalapozzák a kijelentései: korábban amerikai példákra hivatkozva a bevándorlók integrálását tartotta helyesnek, még ha ma már ezt próbálja is letagadni. Nem sok sikerrel, akkor is elszólta magát, amikor azt mondta:

Ezeket az embereket meg kell nyugtatni, hogy az ellenzék egyáltalán nem tervez nagy számban…

– kezdte, majd itt, miután észrevette, hogy leleplezte magát, igyekezett javítani: „sőt, semmilyen számban nem tervez migránsokat betelepíteni Magyarországra”.

Mondanivalója akkor vált teljesen zavarossá, amikor a Fideszt vádolta migránsok betelepítésével:

Ha majd önök beszélgetnek emberekkel, és a migránsok szóba kerülnek, önök is mondják: csak a Fidesz telepít be migránst

– sulykolta a képtelen hazugságot követőinek Márki-Zay Péter.

A baloldal jelöltjének mondatait érdemes mélyebb összefüggések kapcsán is vizsgálni:

Márki-Zay olyan plakátokat jelentetett meg országszerte, amelyeken azzal vádolja a kormánypártokat, hogy több mint 50 ezer „migránst telepítettek be”. Csakhogy migránsokról szó sincs. Több mint 38 ezren érkeztek hozzánk Európából, több mint 12 ezren Ázsiából és több mint 2700-an Amerikából. Az érkezettek és letelepedettek több mint fele külhoni magyar (a többi nagyrészt befektetni vágyó, vagyonos ember), vagyis

Márki-Zay, miközben Ázsiából és Afrikából érkező, képzetlen gazdasági bevándorlókat akar befogadni, lemigránsozta a külhoni magyarokat.

Mindez persze nem újdonság, a baloldal évtizedek óta hergel ellenük, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció pedig nyíltan a külhoni magyarság jogfosztása mellett érvel.

Úgy tűnik, Márki-Zay Péternek szokásává vált vérig sérteni a szavazókat és nem csak a jobboldaliakat. A „migránskampány” kapcsán korábban is egyszerűnek és tudatlannak nevezte a vidékieket, és ahelyett, hogy bocsánatot kért volna, még rá is erősített. Egy friss videójában megint a migráció témakörében arról beszélt, milyen fontos, hogy „az utolsó faluban is mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”.